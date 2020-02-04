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  4. Bir babanın en acı anı! Vahşice öldürülen eşi ve çocuğu toprağa verildi

Bir babanın en acı anı! Vahşice öldürülen eşi ve çocuğu toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 17:35 | Son Güncelleme

İzmir’in Menemen ilçesinde öldürülen hamile kadın ve 5 yaşındaki çocuğunun cenazesini adli tıptan alan acılı baba sinir krizi geçirdi. Cinayete kurban giden anne ve çocuğu gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu bir ailenin evinden çocuk ağlama sesleri geldiğini duyan komşular kapının açık olmasından şüphelenerek eve girdi. İddialara göre, evin içerisine giren vatandaşlar, Manar Alahmed (35) isimli bir kadının kanlar içerisinde cansız bir şekilde yerde yattığını ve 2 yaşlarında çocuğunun da annesinin başında ağladığını gördü. Bir başka odada ise Muhammed C. (5) isimli bir erkek çocuğunun da plastik kelepçeyle boğulma sonucu öldüğünü fark etti. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerince, iddiaya göre 5 aylık hamile olan annenin 6 yerinden bıçaklanarak, oğlunun ise boğularak öldüğü belirlendi.

BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Anne ve çocuğun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından acılı baba Halil Muhammed’e teslim edildi. Halil Muhammed adli tıpta cenazeleri teslim alırken gözyaşlarını tutamayarak sinir krizi geçirdi.

Cinayete kurban giden Manar Alahmed ve 5 yaşındaki çocuğu Muhammed C.’nin cenaze töreni Asarlık Merkez Camii’nde gerçekleşti. Acılı baba Halil Muhammed ve ailenin yakınları cenazede gözyaşlarına boğuldu. Anne ve oğulun cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından Menemen Mezarlığı’nda defnedildi.

(İHA)

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izmir Menemen kadın ciinayeti çocuk cinayeti

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