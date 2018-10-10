Bir bu eksikti! Vajina dekolteleri satışa çıktı

Aslında geçmişten bu yana vajinası doğal olarak deve toynağı görünümünde olan kadınlar, çeşitli yöntemlerle bu görüntüyü saklamaya çalışıyorlardı ancak zaman içinde değişen güzellik algısı vajina dekoltesinin de artık moda olmasında sebep oldu.

Moda trendlerinin artık ne kadar daha ileriye gideceğini bilemiyoruz ama bu vajina dekolteleri şaşkınlığın son noktası olabilir. Dolgun bir görünüm vermek için silikon ile doldurulan iç çamaşırları Amazon ve Ebay'da satışa çıktı.

Daha çok Asya'da ve Britanya'da popülerliğini koruyan bu yeni iç çamaşırının amacı vajinayı daha kalkık, tombul ve ayrık göstermek. Bunun yanında da belinizi daha ince göstermeyi hedefliyor.

Başta sadece protez şekilde satılmaya başlayan bu ürünler, ten rengine göre de çeşitleniyor. Önceleri satın alıp külodunuzun önüne takıyordunuz, artık direkt külodunu giyebiliyorsunuz. İç çamaşırları 40 Euro'ya (70 TL) satılıyor.

Son zamanlarda artan vajina estetiği ameliyatları, beyazlatma işlemleri ve bu protez iç çamaşırlarının piyasada artışının suçlusu olarak ise porno sektörü gösteriliyor.



