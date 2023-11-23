BİR DERDİM VAR 3. BÖLÜM İZLE! Bir Derdim Var saat kaçta, bugün var mı? Kanal D yayın akışı

Bir Derdim Var geçen bu akşam yayınlanacak üçüncü bölümü ile ekran yolculuğuna devam ediyor. Bir Derdim Var dizi oyuncuları arasında Birce Akalay, Mert Fırat, Engin Hepileri, Neslihan Arslan ve Yargı dizisiyle tanınan Başak Gümülcinelioğlu gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Burak Müjdeci oturuyor. Bir Derdim Var ikinci bölüm izle ekranı sorgulanıyor. İşte Kanal D'de yayınlanan dizi ile ilgili merak edilenler...
Bir Derdim Var bu akşam Kanal D ekranlarında yolculuğuna başladı. Daha önce Dilek Taşı'nın yayınlandığı perşembe akşamları artık Bir Derdim Var ekrana geliyor. Dilek Taşı ise çarşamba günleri yayınlanıyor. Bir Derdim Var perşembe günleri saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşuyor.
Nilüfer, bir yandan Beste, onun ailesi ve arkadaşları etrafındaki gizemleri çözerken bir yandan da Ömer ile karşı karşıya gelir. Kuzey konusunda Ömer ile yeniden bir çatışma içine girmesi yetmezmiş gibi bir de Beste'nin ortaya çıkan gerçeğiyle adli bir soruşturma başlayacaktır. Karşıt görüşlerde olmaları bu defa farklı bir sonuç doğurur.
Okulunda sorunlu davranışlar sergileyen küçük Kürşat'ın yolu Nilüfer'le kesişir. Nilüfer ekibiyle birlikte Kürşat'ın davranışlarının kökenini anlamak ve bu küçük çocuğa yardım etmek için kolları sıvar. Diğer yandan Nilüfer, birdenbire yakınlaştığı Ömer'in duygusal kayıtsızlığı karşısında şaşkındır.
07:00 Bir Derdim Var
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Bir Derdim Var
00:15 Üç Kız Kardeş
03:15 Poyraz Karayel
04:30 Güneşi Beklerken