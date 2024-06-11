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Bir döneme damga vurmuştu! Asmalı Konak ekibi 22 yıl sonra bir araya geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.06.2024 13:05
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Kapadokya'da 2002 yılında çekilen 'Asmalı Konak' dizisinin oyuncuları 22 yıl sonra İpek Tuzcoğlu'nun kitap tanıtımında yeniden bir araya geldi. İpek Tuzcoğlu, Özcan Deniz, Goncagül Sunar ve Eylem Yıldız'ın yan yana fotoğrafı kısa sürede gündem oldu.

Bir döneme damga vurmuştu! Asmalı Konak ekibi 22 yıl sonra bir araya geldi

Başrollerinde Selda Alkor, Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Goncagül Sunar, Eylem Yıldız ve İpek Tuzcuoğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı Asmalı Konak dizisi yayınlandığı dönemde fırtınalar estirmişti.

2002 yılında Kapadokya'da çekilen ve 2 sezon boyunca ekranlarda olan Asmalı Konak adeta reyting rekorları kırmıştı. Efsane dizinin ekibi tam 22 yıl sonra İpek Tuzcuoğlu'nun 'Yarım' adlı şiir kitabının tanıtımında bir araya geldiler.

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22 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Asmalı Konak dizisinde rol arkadaşları Goncagül Sunar, Eylem Yıldız ve İpek Tuzcuoğlu'yla bir araya gelen Özcan Deniz, duygusal anlar yaşadı ve “Kapadokya‘da çekilen bir iş kalibresi ne olursa olsun tutuyor. Asmalı Konak bir coğrafyanın kaderini değiştirdi” dedi.

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İpek Tuzcuoğlu ise; “Özcan Deniz zamansız bir adam… Nasıl Ajda Pekkan kadınlarda zamansızsa, Özcan Deniz de zamansız bir adam” dedi. Özcan Deniz ise, “Sahne dinç tutuyor. Sahnede yaşım 15-20 yaşa düşüyorum. Kendime getiriyor. Kendimi ekstra da yormuyorum. Samar bana iyi bakıyor, oğlum Kuzey’le de çok iyi arkadaşlar…” diye konuştu.

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Asmalı Konak dizisi
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