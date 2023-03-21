Bir gören bir daha bakıyor! Ne olduğunu anlayamıyorlar... “Kolostomi torbası olan ilk yetişkin film yıldızıyım”

Kanada’da yaşayan sosyal medya fenomeni 2019 yılında hayatını değiştiren bir ameliyat geçirdi ve ardından kolostomi torbası olan ilk porno yıldızı olarak tarihe geçti. İnce bağırsağının karnından dışarı çıkartıldığı tıbbi bir kalıcı cihaz olan kolostomi ile yaşayan yıldız isim, engelli ve yetirince temsil edilmeyen bedenleri savunmak için profilini açtığını söyledi.

“DESTEKLEYİCİ YORUMLARLA MUTLU OLUYORUM”

Sosyal medyada kullanıcıların kendisine çok fazla soru yönelttiğini ifade eden Alex, “Engelliğim nedeniyle kaba sorular ve yorumlar alıyorum. Ancak aldığım tüm kaba sözler beni etkilemiyor. Ama destekleyici yorumlarla mutlu oluyorum” dedi.

Kolostomi torbasını saklamamaya özen gösterdiğini ifade eden Aleks, “Geleneksel olarak çekici kabul edilen her fikre meydan okuyorum. Engelli yaşayan diğer insanların içeriğimi göreceklerini ve kendilerini temsil edilmiş hissedeceklerini bilmek ödüllendirici. Ana akım medya tarafından 'ötekileştirilmiş' hissetmeye yabancı değilim, bu yüzden amacım her zaman tüm vücut tipleri için güvenli bir alan sağlamak olmuştur. Yaptığım iş için bana teşekkür eden ve yetişkin film sektöründe temsil edilmenin özgüvenlerini arttırdığını belirten yorumlar alıyorum. Bu mesajları okumak gerçekten grurur verici” diye konuştu.



