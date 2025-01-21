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Bir gören bir daha baktı! 8.5 aylık hamile kadının göbeği görenleri şaşırtmaya yetti: "Ondan daha hamile görünüyorum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.01.2025 15:47
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Instagram kullanıcısı Nicole Salazar, viral videosunda takipçilerine hamileliği boyunca nasıl göründüğünü gösterdi. Onu diğer anne adaylarından ayıran en önemli özellik ise 8.5 aylık hamile olmasına rağmen hiçbir zaman bebek karnının oluşmaması. Bu durum sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken akıllara bir sürü soru işaretini de getirdi.

Bir gören bir daha baktı! 8.5 aylık hamile kadının göbeği görenleri şaşırtmaya yetti: "Ondan daha hamile görünüyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Instagram'da "nikkisalazar" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Nicole Salazar isimli bir kadın, hamilelik sürecini sosyal medyadan paylaştı. Her ay güncel bir şekilde fiziksel görüntüsünü paylaşan Salazar, her zamanki gibi zayıf kalmasına rağmen diğer hamilelik belirtilerini de yaşadığını söyledi.

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Her gün karnının belirgin bir şekilde ortaya çıkmasını beklediğini söyleyen Salazar, "Karnım olmamasına rağmen, hamilelik döneminde her kadının yaşadığı sıkıntıları ben de yaşadım. Karnım belirginleşip karnım şişince hamile olduğumu duyuracağımı düşünmüştüm. Ancak hiçbir zaman karnım çıkmadı ve hamile gibi görünmedim" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Salazar yaptığı açıklamasında fiziksel olarak karnının büyümemesine rağmen bebeğinin sağlıklı olduğunu ve hamileliği boyunca doğru oranda büyüdüğünü ifade etti. Sosyal medya kullanıcılarından biri gönderiye, "Ben bir erkeğim ve ondan daha hamile görünüyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Nasıl oluyor?" yorumunu ekledi.

"HER KADIN FARKLIDIR"

Londra Jinekoloji'de danışman doğum uzmanı ve jinekolog olarak çalışan Meg Wilson, her kadının hamileliği farklı şekilde "taşıdığını" açıkladı. Yahoo!Life'a konuşan Wilson, "Uzun karınlı kadınların rahimlerinin dışarıya doğru değil, yukarıya doğru gelişmesi için daha fazla alana sahip olması, 'daha küçük bir çıkıntı' görünümüne yol açabilir. Bazı bebekler çok küçük olabilir veya büyüme geriliği olabilir, bu da fazla yer kaplamadıkları anlamına gelir. Hamilelik öncesi vücut şekliniz de bebeğinizin karnını gizlemenize yardımcı olabilir. Buna karnınızda taşıdığınız ağırlık ve karın kaslarınızın gücü de dahildir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
hamilelik
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