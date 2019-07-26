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Bir hafta boyunca kereviz yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
BESLENME HABERLERİ  | 26.07.2019 17:37 | Son Güncelleme

Taze, gevrek kereviz çubuklarının neredeyse % 95'i sudan oluşur, ancak vücut üzerindeki etkileri söz konusu olduğunda, hayat değiştirici olabilir.

Bir hafta boyunca kereviz yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak?

Belki de bu sebzeyi menünüze sokmanın zamanı gelmiştir. İşte kerevizin vücudumuza sağladığı yararlar...

KİLO KONTROLÜ DAHA KOLAY OLACAK

Bahsettiğimiz gibi, kereviz esas olarak sudan oluşur, ancak K vitamini ve diğer bazı büyük mineraller açısından zengindir. Ancak kilonuzu kontrol altına almak istiyorsanız kerevizin suyunu tüketmelisiniz.

MİDE YANMASINA ELVEDA DEYİN

Asit, reflü veya mide ekşimesi kötü beslenme sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Ama kereviz size bu noktada yardımcı olabilir. Kereviz suyu midedeki asiti düzenleyerek hemen mide ekşimesini yatıştırır. Ama şunu söylemeliyiz, bu oldukça geçici bir çözümdür - eğer mide ekşimesi devam ederse, beslenmenizi değiştirmeli veya bir doktora görünmelisiniz.

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ANTİ-INFLAMATUAR (İLTİHAPLA SAVAŞAN İLAÇLAR) ÖZELLİKLER HAREKETE GEÇECEK

Bir vücuttaki iltihaplanma, bir enfeksiyona veya tahrişe yol açan bir bağışıklık sistemi tepkisidir. Kereviz hem antioksidan hem de anti-inflamatuar yetenekleri olduğu için size yardımcı olabilir. İçeriğindeki kalsiyum, potasyum, sodyum ve manganez gibi çeşitli mineraller sayesinde cildiniz, diş etleriniz ve gözleriniz daha sağlıklı olacaktır. Aynı zamanda dişlerinizin daha parlak görünmesini sağlayacaktır.

DEHİDRASYONU (SIVI KAYBI) ÖNLER

Su içeriği yüksek ürünler vücudunuzdaki sıvı kaybını önleyecektir. Su içeriği bakımından en zengin olan gıdalarsa %98 salatalık %95 kerevizdir.

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SİNDİRME YARDIMCI OLUR

Yüksek su içeriği ile birlikte kereviz lif açısından zengindir. Doğal lif ve fitokimyasallar, mide ve ince bağırsak duvarlarını harekete geçirerek, peristalsis (devinim)sürecine yardımcı olarak kabızlığı önlerler. Bu, büyük bağırsak içine gelen yiyecekleri karıştırarak daha iyi bir hale getirir. Enzimlerin besin maddelerini parçalamasına ve kan dolaşımını emmesine yardımcı olur.

Kan basıncı ve kolesterol seviyeleri düşer

Son olarak, kereviz kolesterol seviyenizi temelde “temizleyerek” yüksek tansiyonu önlemeye yardımcı olan anti-kolesterol özelliklerine sahiptir. Kereviz, düz kas gevşetici özelliklere sahiptir, hücrelerin içinde ve dışında kalsiyum ve potasyum akışını iyileştirir.

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