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  4. Bir ilçeyi ayağa kaldıran olay! Ereğli'de yaklaşık 250 kişi hastanelik oldu

Bir ilçeyi ayağa kaldıran olay! Ereğli'de yaklaşık 250 kişi hastanelik oldu

15.05.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Ereğli ilçesini ayağa kaldıran bir olay yaşandı. İlçede yaklaşık 250 kişi, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Bir ilçeyi ayağa kaldıran olay! Ereğli'de yaklaşık 250 kişi hastanelik oldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde dünden beri yaklaşık 250 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Bunun üzerine hastanede gerekli tedbir alınırken, ilçedeki nöbetçi eczane sayısı da artırıldı. Rahatsızlanan kişilerin tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

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Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, hastaneye başvuranların sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

''Ereğli Devlet Hastanemize dün gece yarısından itibaren bulantı, kusma ve ishal şikayetleri normalin üzerinde bir başvuru olmuştur. Bulantı, kusma ve ishal vakalarındaki normalin üzerinde artışıyla ilgili olarak tüm kurumlarımız çalışmaya başlamış olup gerekli tedbirler alınmaktadır. Vaka sayısının artış nedeni henüz belirlenememiş olmakla birlikte vaka sayısının artışına neden olabilecek etmenler titizlikle araştırılmaktadır. Hastaneye başvuran hastalarımızın genel sağlık durumları iyi olup poliklinik hizmeti veren doktor sayımız yeterli durumdadır. Bugün hizmet veren nöbetçi eczane sayımız artırılmıştır.''

(DHA)

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zehirlenme Konya
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