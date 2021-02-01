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Bir kavanozu 40 TL ve bir sene gidiyor! Hindistan cevizi yağının akla gelmeyen kullanım alanları

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 01.02.2021 12:10 | Son Güncelleme:
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Hindistan cevizi yağı, günümüzde özellikle cilt ve saç bakımında popüler bir ürün. Artık doğal ürünleri tercih etmek isteyen insanlar hindistan cevizi yağı gibi ürünleri sadece gıda olarak değil, güzellik ve bakım alanında da kullanıyorlar. Bununla birlikte hindistan cevizi yağı bakın başka nerelerde işe yarıyor.

Hindistan cevizi yağı inanılmaz derecede popüler ve bunun iyi bir nedeni var. Birçok sağlık yararı sunuyor, hafif bir tada sahip ve her yerde artık yaygın olarak bulunuyor. Aynı zamanda, farkında olmayabileceğiniz çeşitli kullanımları olan son derece çok yönlü bir yağdır.

Hindistan cevizi yağı sağlık için birçok fayda sağlar ancak, aynı zamanda başka birçok akıllı ve pratik kullanıma sahiptir. Her zaman bol miktarda hindistan cevizi yağı bulundurduğunuzdan emin olun. Ne zaman ihtiyacın olabileceğini asla bilemezsiniz.

CİLDİNİZİ UV IŞINLARINDAN KORUR

Cildinize uygulandığında, hindistancevizi yağı onu güneşin ultraviyole ışınlarından koruyarak cilt kanseri riskinizi azaltır.

Bir çalışma hindistancevizi yağının güneşin UV ışınlarının yaklaşık yüzde 20'sini engellediğini buldu. Bununla birlikte, UV ışınlarının yaklaşık yüzde 90'ını engelleyen geleneksel güneş koruyucularla aynı korumayı sağlamadığını unutmayın.

METABOLİZMAYI ÇALIŞTIRIR

Hindistan cevizi yağı, orta zincirli trigliseritler (MCT'ler) içerir. Bunlar hızla emilen ve yaktığınız kalori miktarını artırabilen yağ asitleridir. Kontrollü çalışmalar, MCT'lerin metabolik hızınızı önemli ölçüde artırabileceğini göstermiştir.

YEMEKLERDE GÜVENLE KULLANIN

Hindistan cevizi yağı çok yüksek doymuş yağ içeriğine sahiptir. Aslında, yağının yaklaşık yüzde 87'si doymuştur. Bu özellik, kızartma dahil yüksek ısıda pişirme için en iyi yağlardan biri olmasını sağlar.

Doymuş yağlar, bitkisel yağlarda bulunan çoklu doymamış yağ asitlerinin aksine, yüksek sıcaklıklara ısıtıldığında yapılarını korurlar.

Mısır ve aspir gibi yağlar ısıtıldığında toksik bileşiklere dönüşür. Bunların sağlık üzerinde zararlı etkileri olabilir.

Bu nedenle hindistan cevizi yağı, yüksek sıcaklıklarda yemek pişirmek için daha güvenli bir alternatiftir.

CİLT TAHRİŞİNİ VE EGZAMAYI GİDERİN

Araştırmalar, hindistancevizi yağının dermatiti ve diğer cilt rahatsızlıklarını, en azından mineral yağı ve diğer geleneksel nemlendiricileri iyileştirdiğini gösteriyor. Egzamalı çocuklarda yapılan bir çalışmada, hindistancevizi yağı ile tedavi edilenlerin yüzde 47'si önemli gelişmeler kaydetti.

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SAĞLIKLI MAYONEZ YAPIN

Ticari mayonez genellikle soya fasulyesi yağı ve ilave şeker içerir. Ancak hindistancevizi yağı veya zeytinyağı ile kendi mayonuzu yapmak çok kolay.

CİLDİNİZİN BAKIMINI YAPIN

Hindistan cevizi yağı bacaklarınız, kollarınız ve dirsekleriniz için harika bir nemlendiricidir. Yüzünüzde de kullanabilirsiniz ancak çok yağlı cilde sahip olanlar için tavsiye edilmez.

Ayrıca çatlamış topukların onarımına da yardımcı olabilir. Yatmadan önce topuklarınıza ince bir kat uygulayın, çoraplarınızı giyin ve topuklarınız pürüzsüz olana kadar her gece devam edin.

ŞEKERSİZ BİTTER ÇİKOLATA YAPIN

Ev yapımı bitter çikolata , hindistancevizi yağının sağlık yararlarını elde etmenin lezzetli bir yoludur. Hindistan cevizi yağı 24 derece sıcaklıkta eridiği için buzdolabında veya dondurucuda saklamayı unutmayın.

SAÇINIZI ONARIN

Hindistan cevizi yağı saçınızın sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Bir çalışmada hindistan cevizi yağı, mineral yağ ve ayçiçek yağının saç üzerindeki etkileri karşılaştırıldı.

Sadece hindistancevizi yağı şampuanlamadan önce veya sonra uygulandığında saçtaki protein kaybını önemli ölçüde azalttı. Bu sonuç, sağlıklı saçların yanı sıra hasarlı saçlarda ortaya çıktı.

Araştırmacılar, hindistancevizi yağındaki ana yağ asidi olan laurik asidin benzersiz yapısının, diğer yağların çoğunun yapamayacağı bir şekilde saç gövdesine nüfuz edebileceği sonucuna vardılar.

BÖCEK KOVUCU YAPIN

Bazı uçucu yağlar , böcekleri uzak tutmanın ve ısırıklardan ve sokmalardan kaçınmanın doğal bir yolu olabilir. Bununla birlikte, bu yağları doğrudan cildinize uygulamak yerine, bir taşıyıcı yağ ile birleştirebilirsiniz.

Bir çalışmada, Tayland esansiyel yağlarını hindistancevizi yağı ile birleştirmek, bazı sivrisineklerin ısırıklarına karşı yüzde 98'in üzerinde koruma sağladı.

LEKE ÇIKARICI OLARAK KULLANIN

Hindistan cevizi yağı, halı ve mobilya üzerine dökülen lekeler de dahil olmak üzere lekelerden kurtulmak için kullanılabilir.

Bir ölçek hindistancevizi yağını bir ölçek karbonatla karıştırın ve bir macun haline getirin. Lekeye uygulayın, beş dakika bekleyin ve silin.

DOĞAL DEODORANT OLARAK KULLANIN

Terin kendisinin kokusu olmasa da, cildinizde yaşayan bakteriler istenmeyen kokular üretebilir. Hindistan cevizi yağının güçlü antibakteriyel özellikleri onu kimyasal içermeyen harika bir doğal deodorant yapar.

Hindistan cevizi yağı ve diğer doğal malzemelerle yapılan deodorantlar için birçok kolay tarifi internette bulabilirsiniz.

AHŞAP MOBİLYALARINIZI PARLATIN

Hindistan cevizi yağı, mobilyalarınızın parlak ve cilalı görünmesine yardımcı olabilir. Doğal ahşabın güzelliğini ortaya çıkarmanın yanı sıra, toz da tutmaz. Ayrıca, güçlü kokular içeren birçok ticari mobilya cilasının aksine hoş ve hassas bir aroması vardır.

GÖZ MAKYAJINI TEK BİR HAMLEDE ÇIKARIN

Hindistan cevizi yağı, nazik ve etkili bir göz makyajı temizleyicidir. Pamuklu bir bezle uygulayın ve tüm makyaj izleri gidene kadar nazikçe silin.

DOĞAL DUDAK KREMİ OLARAK KULLANIN

Hindistan cevizi yağı ideal bir doğal dudak kremi yapar. Pürüzsüz bir şekilde kayar, dudaklarınızı saatlerce nemli bırakır ve hatta güneşten biraz koruma sağlar.

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