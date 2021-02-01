İçi de çekirdeği de cennet! Avokado maskesiyle porselen gibi olacaksınız

Sadece nemlendirmekle kalmayıp cildinizi temizleyen ve sivilceleri kökünden gideren avokado

maske tarifleri mutfağınızda bulunan malzemelerle yapılıyor. Hadi mağazadaki pahalı kremlere para harcamayı bırakalım ve meseleyi kendi ellerimizle evde avokado maskesi yaparak halledelim.

AVOKADO MASKESİ

Klasik Tarif

1/2 olgun avokado

2 yemek kaşığı. sıcak su

1 çay kaşığı bal

Avokadoyu çatalla ezin. Balı sıcak suda eritin ve ardından avokado ile karıştırın.

Karışımı sadece parmaklarınızla uygulayabilirsiniz, ancak daha iyi kontrol için bir fırça öneririz.

10 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın.

SAÇ İÇİN AVOKADO MASKESİ NASIL YAPILIR?

Evde yapabileceğimiz avakadolu saç maskesi tıpkı cilde iyi geldiği gibi saçlarımıza da iyi geliyor.Avokado, doğal yağlar ve hem çoklu doymamış hem de tekli doymamış yağ asitleri içerdikleri için son derece nemlendirici ve besleyicidir. Bu yağlar tüm saç tipleri için faydalı olabilirken, özellikle kuru saçlar için faydalıdır.

Meyve ayrıca kafa derisini besleyen ve saçın sağlıklı, parlak ve nemli görünmesine yardımcı olan vitaminler açısından da zengindir. Avokadonun saç üzerindeki etkileri üzerine pek çok klinik çalışma olmamasına rağmen, bitkisel yağın saçı hasardan korumaya yardımcı olduğu ve yağ asitlerinin yağı azalttığı ve saçın genel kalitesini iyileştirdiği görülmüştür.

Avokado maskelerini evde yapmak kolaydır ve mutfağınızda ihtiyacınız olan tüm malzemelere zaten sahip olabilirsiniz.

SAÇ İÇİN HİNDİSTANCEVİZLİ AVOKADO MASKESİ

Malzemeler

1 avokado

2–3 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

Yapılışı

Pürüzsüz, parlak saçlar için, bir kasede tam bir avokadoyu ezmek için çatal kullanın. 2 yemek kaşığı hindistancevizi yağı ile başlayın ve karıştırın.

Hindistan cevizi yağının saçları kolayca emdiği ve saç tellerini dışarıdan gelen hasardan koruduğu gösterilmiştir.

Daha çok sıvı maske tercih ederseniz daha fazla hindistancevizi yağı ekleyebilirsiniz. Saçın uçlarından başlayarak uygulayın ve kafa derisine kadar ilerleyin.

SAÇ İÇİN ZEYTİNYAĞLI AVOKADO MASKESİ

Malzemeler

1 avokado

1/4 su bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı

Avokadoyu ezin ve zeytinyağı ve limon suyunu karıştırın. Nemli veya kuru saça kökten uca uygulayın.

Limon antifungaldir ve yağı ve kepeği azaltmaya yardımcı olabilir.

Ancak uygun şekilde durulanmazsa, saçları geçici olarak ağartabilir.

Zeytinyağının yumuşatıcı özelliği saçları yumuşatmaya yardımcı olur.

SAÇ İÇİN ALOE VERA VE AVOKADO MASKESİ

Malzemeler

1 adet olgun avokado

2 yemek kaşığı aloe vera jeli

1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı

Yapılışı

Üç malzemeyi karıştırın veya karıştırın, çok uzun veya kalın saçlarınız varsa daha fazla hindistancevizi yağı ekleyin.

Aloe, kafa derisini rahatlatan anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve hem aloe hem de avokadodaki vitamin içeriği saçı besler.

KARMA CİLTLER İÇİN AVOKADO MASKESİ

1 adet olgun avokado

1 çorba kaşığı saf hindistan cevizi yağı

1 çorba kaşığı aloe vera jeli

Avokadoyu ezip bir macun haline getirin. Hindistan cevizi yağı ekleyin ve iyice karıştırın. Aloe vera jeli ile karıştırın. Bunu uygulamadan önce yüzünüzü yıkayın.

Bu maskeyi 15-20 dakika yüzünüzde bekletin.

Soğuk suyla yıkayın. Haftada 1-2 kez uygulayın.

AVOKADO MASKESİ DOLAPTA SAKLANIR MI?

Ev yapımı Avokado Yüz Maskeleri, cildi beslediği ve canlandırdığı bilinen en iyi doğal yüz maskeleri arasındadır. Bu meyve; demir, kalsiyum, potasyum, bakır, magnezyum gibi cilt dostu mineraller, A, E, B ve K vitaminleri ve doymamış yağlarla doludur. Bununla birlikte evde hazırladığınız avakado maskelerini buzdolabında beş güne kadar saklayabilirsiniz.

SİVİLCE İÇİN AVOKADO MASKESİ

1/4 olgun avokado

1 çay kaşığı sade organik yoğurt

1/2 çay kaşığı bal

Avokadolu yüz maskesi için avakadoyu çatalla ezin. Bir hamur oluşturana kadar yoğurdu ve balı karıştırın.

Daha sonra parmaklarınızla veya özel bir fırçayla uygulayın ve ılık suyla durulamadan önce yaklaşık 10-15 dakika bekletin. Bu maske akneli, sivilceli veya kuru cilde sahip olanlar için oldukça iyidir.

AVOKADO ÇEKİRDEĞİ MASKESİ

Tamamen doğal içerikli çoğu yüz maskesi cildiniz için iyidir. Cildi sıkılaştırır ve yüzü de aydınlatır. Evde uygulayabileceğiniz avakado çekirdeği maskesi de bunlardan biri. İşte sadece birkaç dakika içinde cildinize nemi artıracak, ince çizgileri ve kırışıklıkları önlemeye yardımcı olacak o maske tarifi.