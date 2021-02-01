İçi de çekirdeği de cennet! Avokado maskesiyle porselen gibi olacaksınız

Sadece nemlendirmekle kalmayıp cildinizi temizleyen ve sivilceleri kökünden gideren avokado
maske tarifleri mutfağınızda bulunan malzemelerle yapılıyor. Hadi mağazadaki pahalı kremlere para harcamayı bırakalım ve meseleyi kendi ellerimizle evde avokado maskesi yaparak halledelim.
AVOKADO MASKESİ
Klasik Tarif
- 1/2 olgun avokado
- 2 yemek kaşığı. sıcak su
-
1 çay kaşığı bal
- Avokadoyu çatalla ezin. Balı sıcak suda eritin ve ardından avokado ile karıştırın.
- Karışımı sadece parmaklarınızla uygulayabilirsiniz, ancak daha iyi kontrol için bir fırça öneririz.
- 10 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın.
SAÇ İÇİN AVOKADO MASKESİ NASIL YAPILIR?
- Evde yapabileceğimiz avakadolu saç maskesi tıpkı cilde iyi geldiği gibi saçlarımıza da iyi geliyor.Avokado, doğal yağlar ve hem çoklu doymamış hem de tekli doymamış yağ asitleri içerdikleri için son derece nemlendirici ve besleyicidir. Bu yağlar tüm saç tipleri için faydalı olabilirken, özellikle kuru saçlar için faydalıdır.
- Meyve ayrıca kafa derisini besleyen ve saçın sağlıklı, parlak ve nemli görünmesine yardımcı olan vitaminler açısından da zengindir. Avokadonun saç üzerindeki etkileri üzerine pek çok klinik çalışma olmamasına rağmen, bitkisel yağın saçı hasardan korumaya yardımcı olduğu ve yağ asitlerinin yağı azalttığı ve saçın genel kalitesini iyileştirdiği görülmüştür.
- Avokado maskelerini evde yapmak kolaydır ve mutfağınızda ihtiyacınız olan tüm malzemelere zaten sahip olabilirsiniz.
SAÇ İÇİN HİNDİSTANCEVİZLİ AVOKADO MASKESİ
Malzemeler
- 1 avokado
- 2–3 yemek kaşığı hindistancevizi yağı
Yapılışı
- Pürüzsüz, parlak saçlar için, bir kasede tam bir avokadoyu ezmek için çatal kullanın. 2 yemek kaşığı hindistancevizi yağı ile başlayın ve karıştırın.
- Hindistan cevizi yağının saçları kolayca emdiği ve saç tellerini dışarıdan gelen hasardan koruduğu gösterilmiştir.
- Daha çok sıvı maske tercih ederseniz daha fazla hindistancevizi yağı ekleyebilirsiniz. Saçın uçlarından başlayarak uygulayın ve kafa derisine kadar ilerleyin.
SAÇ İÇİN ZEYTİNYAĞLI AVOKADO MASKESİ
Malzemeler
- 1 avokado
- 1/4 su bardağı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı limon suyu
Yapılışı
- Avokadoyu ezin ve zeytinyağı ve limon suyunu karıştırın. Nemli veya kuru saça kökten uca uygulayın.
- Limon antifungaldir ve yağı ve kepeği azaltmaya yardımcı olabilir.
- Ancak uygun şekilde durulanmazsa, saçları geçici olarak ağartabilir.
- Zeytinyağının yumuşatıcı özelliği saçları yumuşatmaya yardımcı olur.
SAÇ İÇİN ALOE VERA VE AVOKADO MASKESİ
Malzemeler
- 1 adet olgun avokado
- 2 yemek kaşığı aloe vera jeli
- 1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı
Yapılışı
- Üç malzemeyi karıştırın veya karıştırın, çok uzun veya kalın saçlarınız varsa daha fazla hindistancevizi yağı ekleyin.
- Aloe, kafa derisini rahatlatan anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve hem aloe hem de avokadodaki vitamin içeriği saçı besler.
KARMA CİLTLER İÇİN AVOKADO MASKESİ
AVOKADO MASKESİ DOLAPTA SAKLANIR MI?
Ev yapımı Avokado Yüz Maskeleri, cildi beslediği ve canlandırdığı bilinen en iyi doğal yüz maskeleri arasındadır. Bu meyve; demir, kalsiyum, potasyum, bakır, magnezyum gibi cilt dostu mineraller, A, E, B ve K vitaminleri ve doymamış yağlarla doludur. Bununla birlikte evde hazırladığınız avakado maskelerini buzdolabında beş güne kadar saklayabilirsiniz.
SİVİLCE İÇİN AVOKADO MASKESİ
- 1/4 olgun avokado
- 1 çay kaşığı sade organik yoğurt
-
1/2 çay kaşığı bal
- Avokadolu yüz maskesi için avakadoyu çatalla ezin. Bir hamur oluşturana kadar yoğurdu ve balı karıştırın.
- Daha sonra parmaklarınızla veya özel bir fırçayla uygulayın ve ılık suyla durulamadan önce yaklaşık 10-15 dakika bekletin. Bu maske akneli, sivilceli veya kuru cilde sahip olanlar için oldukça iyidir.
AVOKADO ÇEKİRDEĞİ MASKESİ
Tamamen doğal içerikli çoğu yüz maskesi cildiniz için iyidir. Cildi sıkılaştırır ve yüzü de aydınlatır. Evde uygulayabileceğiniz avakado çekirdeği maskesi de bunlardan biri. İşte sadece birkaç dakika içinde cildinize nemi artıracak, ince çizgileri ve kırışıklıkları önlemeye yardımcı olacak o maske tarifi.
NASIL HAZIRLANIYOR?
PEELİNG: Avokado çekirdeklerini önceden ısıtılmış fırında yaklaşık bir saat boyunca pişirin. Biraz ılındıktan sonra rendeleyin. Rendelenmiş çekirdeğin üzerine öğütülmüş kahve ve deniz tuzu ekleyin. Ve cildinize yumuşak hareketlerle uygulayın.
SİVİLCELERİ KURUTMAK İÇİN: Ilık su ve rendelenmiş çekirdekleri karıştırın daah iyi bir etki için birkaç damla çay ağacı yağı ekleyin. Sivilcelerinizin üzerine uygulayın ve 4-6 dakika bekletin.
YÜZ MASKESİ: Toz kil ve rendelenmiş çekirdeği karıştırın, biraz su ekleyin göz bölgesinden kaçınarak cildinize uygulayın. 15 dakika sonra yüzünüzü yıkayın ve nemlendirici bir krem sürün.
SAÇ BAKIMI İÇİN: Parlak saçlara sahip olmak ve kepeklerden kurtulmak için: çekirdeği rendeleyin ancak kavurmayın, çiğ kalsın. Hint yağı ile karıştırıp bir gün bekletin. Daha sonra karışımı kafa derinize sürüp ovun. Başınızı bir havluyla veya streç filmle sarıp bir saat bekletin ve iyice durulayın. Bu uygulamayı çok yağlı saçlar için önermiyoruz.
Antibakteriyel etkileri sayesinde, avokado çekirdekleri sivilce, yağlı saç ve kepekten kurtulmanızı sağlayacak.
Eğer obezite, ateroskleroz (damar sertliği), kan basıncı, grip veya sindirim ile ilgili problemleriniz varsa rendelenmiş avakodo çekirdeklerinizi salatalarda, smoothilere ve diğer yemeklerde kullanabilirsiniz.
AVOKADO MASKESİ FAYDALARI
- Avokado, sağlıklı yağlar bakımından zengin olmakla kalmaz, aynı zamanda mükemmel bir E ve C vitamini kaynağıdır ve her ikisi de cildinizin sağlığı ve canlılığı için kilit rol oynar. Avokadoda bulunan yağlar, bileşikler ve vitaminler cilt onarımını hızlandırmaya ve egzama ve akne gibi kronik cilt hastalıklarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.
- 2011'den araştırma avokadonun cildinizi güneşin verdiği hasarlardan ve iltihaplanmalardan korumaya yardımcı olabilecek bileşikler içerdiğini gösterir. Cildinizdeki ultraviyole (UV) hasarı, kırışıklıkların yanı sıra diğer yaşlanma belirtilerine ve cilt kanserine neden olabilir.
- Özellikle avokadoda bulunan yağ gibi sağlıklı tekli doymamış yağlar cilt elastikiyetini artırmaya yardımcı olur ve kırışıklıkların görünümünü azaltır.
- Soğuk preslenmiş avokado yağı bol miktarda antioksidan, bitki sterolü, omega-9, mineral ve C ve E vitaminleri içerir. Bu besinler birlikte kolajen üretimini artırmaya, iltihabı yatıştırmaya ve ölü cildi yenilemeye yardımcı olabilir.
- Avokado , B kompleks vitaminlerinin bir parçası olan harika bir biotin kaynağıdır . Biotin'in topikal olarak uygulandığında cildin kurumasını önlemeye yardımcı olduğu bilinmektedir. Kırılgan saç ve tırnakların önlenmesine de yardımcı olabilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum