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Bir kere soğudular mı geri dönüşü yok! Defteri tek kalemde kapatan 3 burç

Kimi insanlar yaşanan tartışmaları kısa sürede geride bırakabilirken kimileri için kaybolan güveni yeniden kazanmak hiç de kolay değil. Astrolojide de bazı burçların bu konuda oldukça keskin. Uzun süre sabretseler bile kararlarını verdiklerinde geriye bakmayan bu burçlar, ilişkilerinde ikinci şans konusunda pek cömert olmayabiliyor. Deyim yerindeyse bu 3 burç defteri tek kalemde kapatıyor!

Bir kere soğudular mı geri dönüşü yok! Defteri tek kalemde kapatan 3 burç
Gökçen Kökden

Astroloji meraklıları için bu kez burçların güven konusundaki yaklaşımını ele aldık. Bazı burçlar yaşananları geride bırakmaya daha yatkınken, bu 3 burç için kırılan güveni yeniden kazanmak pek de kolay değil. Çünkü onlar için güven, ilişkilerin en önemli parçalarından biri.

AKREP

Bir kere soğudular mı geri dönüşü yok! Defteri tek kalemde kapatan 3 burç 1

Akrep burcu, ilişkilerinde güvene büyük önem veren burçların başında geliyor. Kolay kolay herkese kendini açmaması da bundan kaynaklanıyor. Birine gerçekten güvendiğinde ise oldukça güçlü bir bağ kurabiliyor. Ancak güveninin sarsılması Akrep için işleri tamamen değiştirebilir. Özellikle ihanete uğradığını ya da karşısındaki kişinin dürüst davranmadığını düşünüyorsa yaşananları unutması oldukça zor. Bir süre ilişkiyi sürdürmeye çalışsa bile içinde biriken kırgınlık zamanla mesafe koymasına neden olabilir.

OĞLAK

Bir kere soğudular mı geri dönüşü yok! Defteri tek kalemde kapatan 3 burç 2

Oğlak burcu bir ilişkiyi ya da arkadaşlığı bitirmeden önce genellikle uzun süre düşünür. Ani duygularla hareket etmek yerine yaşananları değerlendirir, karşısındaki kişiye zaman tanır ve sorunların düzelip düzelmeyeceğini görmek ister.

Bu nedenle bir Oğlak’ın hayatından birini çıkarması çoğu zaman tek bir olayın sonucu değildir. Üst üste yaşanan hayal kırıklıkları, tutulmayan sözler veya sürekli tekrarlanan davranışlar sabrının tükenmesine neden olabilir.

Kararını verdiğinde ise geçmişte yaşanan güzel anılar bile fikrini değiştirmeye yetmeyebilir. Oğlak için bir ilişkinin artık kendisine iyi gelmediğine karar vermek, duygusal olduğu kadar mantıksal bir sonuçtur. Bu noktadan sonra aynı döngünün içine yeniden girmek istemez.

KOVA

Bir kere soğudular mı geri dönüşü yok! Defteri tek kalemde kapatan 3 burç 3

Kova burcu dışarıdan bakıldığında oldukça rahat ve toleranslı görünebilir. İnsanlara alan tanımayı sevmesi ve küçük sorunları büyütmemesi nedeniyle kolay kolay birini hayatından çıkaracakmış izlenimi vermez.

Ancak Kova’nın da görünmez sınırları vardır. Sürekli baskı altında hissetmek, özgürlüğünün kısıtlanması veya aynı sorunların tekrar tekrar yaşanması zamanla ilişkiden uzaklaşmasına neden olabilir.

Kova birinden duygusal olarak uzaklaşmaya başladığında bunu tersine çevirmek zorlaşabilir. Çünkü çoğu zaman ilişkiyi gerçekten bitirmeden önce zihninde çoktan vedalaşmıştır. Son noktayı koyduğunda ise tartışmak veya geçmişi tekrar tekrar konuşmak yerine kendi yoluna devam etmeyi tercih edebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Akrep burcu Kova burcu Oğlak burcu Astroloji
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