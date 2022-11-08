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Bir Şarkısın Sen yarışmasının Fındık Kurdu Berna'sı son haliyle şaşırttı! Bakan bir daha baktı

08.11.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü 2009 yılında ekrana gelen Bir Şarkısın Sen yarışmasında yeteneğiyle hayran bırakan Fındık Kurdu lakaplı Berna Karagözoğlu, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Bir Şarkısın Sen yarışmasının Fındık Kurdu Berna'sı son haliyle şaşırttı! Bakan bir daha baktı

Sempatik tavırlarıyla akıllara kazınan Bir Şarkısın Sen yarışmacısı Berna Karagözoğlu'nun son haline yorum yağdı.

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Bir Şarkısın Sen programında, 6 ve 15 yaş arası çocuklar yarışıyordu. Programın sunuculuğu Pınar Altuğ ve Erol Evgin üstleniyordu.

Bir Şarkısın Sen yarışmasının Fındık Kurdu Berna'sı son haliyle şaşırttı! İddialı pozları dikkat çekti

Yarışmanın iddialı çocuk yıldızlarından Berna Karagözoğlu büyüdü.

Bir Şarkısın Sen yarışmasının Fındık Kurdu Berna'sı son haliyle şaşırttı! İddialı pozları dikkat çekti

Özellikle 'Kahverengi Gözlerin' şarkısıyla hafızalarda yer edinen Berna Karagözoğlu, şimdilerde 23 yaşında bir genç kız...

Bir Şarkısın Sen yarışmasının Fındık Kurdu Berna'sını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Sosyal medyada epey aktif olan eski çocuk yıldızın son haline yorum yağıyor.

Bir Şarkısın Sen yarışmasının Fındık Kurdu Berna'sını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Instagram'da 100 bini aşkın takipçisi bulunan Berna Karagözoğlu, iddialı pozlarıyla da dikkat çekiyor.

Bir Şarkısın Sen yarışmasının Fındık Kurdu Berna'sını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Aslen Kastamonulu olan Berna Karagözoğlu, müzikle olan bağını hiçbir zaman koparmadı.

Bir Şarkısın Sen yarışmasının Fındık Kurdu Berna'sını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Bir dönemin çocuk yıldızı, YouTube kanalında seslendirdiği şarkıları sevenlerinin beğenisine sunuyor.

Bir Şarkısın Sen yarışmasının Fındık Kurdu Berna'sını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Bir Şarkısın Sen yarışmasının Fındık Kurdu Berna'sını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Bir Şarkısın Sen yarışmasının Fındık Kurdu Berna'sını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Bir Şarkısın Sen yarışmasının Fındık Kurdu Berna'sını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Bir Şarkısın Sen yarışmasının Fındık Kurdu Berna'sını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Bir Şarkısın Sen yarışmasının Fındık Kurdu Berna'sını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Bir Şarkısın Sen yarışmasının Fındık Kurdu Berna'sını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Bir Şarkısın Sen yarışmasının Fındık Kurdu Berna'sını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Bir Şarkısın Sen yarışmasının Fındık Kurdu Berna'sını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı


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Bir Şarkısın Sen Pınar Altuğ Berna Karagözoğlu yaşında ele

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