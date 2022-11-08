Bir Şarkısın Sen yarışmasının Fındık Kurdu Berna'sı son haliyle şaşırttı! Bakan bir daha baktı

Sempatik tavırlarıyla akıllara kazınan Bir Şarkısın Sen yarışmacısı Berna Karagözoğlu'nun son haline yorum yağdı.

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Bir Şarkısın Sen programında, 6 ve 15 yaş arası çocuklar yarışıyordu. Programın sunuculuğu Pınar Altuğ ve Erol Evgin üstleniyordu.

Yarışmanın iddialı çocuk yıldızlarından Berna Karagözoğlu büyüdü.

Özellikle 'Kahverengi Gözlerin' şarkısıyla hafızalarda yer edinen Berna Karagözoğlu, şimdilerde 23 yaşında bir genç kız...

Sosyal medyada epey aktif olan eski çocuk yıldızın son haline yorum yağıyor.

Instagram'da 100 bini aşkın takipçisi bulunan Berna Karagözoğlu, iddialı pozlarıyla da dikkat çekiyor.

Aslen Kastamonulu olan Berna Karagözoğlu, müzikle olan bağını hiçbir zaman koparmadı.

Bir dönemin çocuk yıldızı, YouTube kanalında seslendirdiği şarkıları sevenlerinin beğenisine sunuyor.



