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  4. Bir set aşkı daha! Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan gönlünü bakın kime kaptırmış

Bir set aşkı daha! Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan gönlünü bakın kime kaptırmış

15.11.2023 10:19 | Son Güncelleme:
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Trt1 ekranlarının sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı'ndan set aşkı çıktı. Dizide Taner karakterine hayat veren Berk Atan gönlünü yeni sezonda kadroya dahil olan güzel oyuncuya kaptırmış.

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Gönül Dağı yeni sezonda da büyük bir ilgiyle izleniyor. Her bölümü gündem olan dizide set aşkı ortaya çıktı. Gönül Dağı'nın Taner'i bakın gönlünü kime kaptırmış.

berk atan

Yakışıklı oyuncu Berk Atan'ın diziye yeni sezonda “Yeşim” rolüyle katılan güzel oyuncu Sude Zülal Güler’le aşk yaşadığı öğrenildi.

SUDE

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; beraberliklerini gözlerden uzak yaşamaya, fotoğraf paylaşmamaya özen gösteren genç oyuncu çiftin set dışında kalan zamanlarında Sivrihisar’daki kafelerde sık sık baş başa görülüyor.

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