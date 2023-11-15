Bir set aşkı daha! Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan gönlünü bakın kime kaptırmış

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Gönül Dağı yeni sezonda da büyük bir ilgiyle izleniyor. Her bölümü gündem olan dizide set aşkı ortaya çıktı. Gönül Dağı'nın Taner'i bakın gönlünü kime kaptırmış.

Yakışıklı oyuncu Berk Atan'ın diziye yeni sezonda “Yeşim” rolüyle katılan güzel oyuncu Sude Zülal Güler’le aşk yaşadığı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; beraberliklerini gözlerden uzak yaşamaya, fotoğraf paylaşmamaya özen gösteren genç oyuncu çiftin set dışında kalan zamanlarında Sivrihisar’daki kafelerde sık sık baş başa görülüyor.





