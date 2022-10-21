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Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''

21.10.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

80'li yıllarda ABD'nin en güzel kadın oyuncusu olarak anılan Brooke Shields, son haliyle şaşırttı. Sosyal medyada epey aktif olan Brooke Shields'ın yıllara meydan okuduğunu savunanlar kadar, ünlü aktristin güzelliğini kaybettiğini söyleyenler de vardı.

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''

Güzelliği nedeniyle çocuk yaşlarda travmatik süreçlerden geçen Brooke Shields, genç bir kız olduğunda ekranların en güzel kadın oyuncusu kabul edilmişti. Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Brooke Shields, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.

1965 yılında New York'da dünyaya gelen Brooke Shields, çok güzel bir bebek olduğu için henüz 11 aylıkken modellik kariyerine başladı. 14 yaşında Vogue dergisinin kapağında yer alan Shields, erkek iç çamaşırı reklamlarında bile rol aldı.

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''

TRAVMA YAŞADI

Çocuk pornografisinin ele alındığı 1978 yapımı Pretty Baby filminde genelevde yaşayan bir çocuğu canlandıran Brooke Shields, çok kez çıplak bir şekilde kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun, çekimler sonrasında ağır psikolojik süreçlerden geçtiği konuşulmuştu.

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''

Güzel bir kız olduğu için annesinin ısrarıyla kaldıramayacağı rolleri canlandırmak zorunda kalan Shields için ''Güzelliği başına bela oluyor'' gibi yorumlar yapılıyordu.

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''

Mavi Göl filmindeki oyunculuğuyla gönüllere taht kuran Brooke Shields, kısa sürede milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''

Yalnızca sinema ve televizyon değil, tiyatro sahnesindeki kabiliyetle de büyük alkışlar aldı.

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''

Eğitimini ihmal etmek istemeyen güzel yıldız, Princeton Üniversitesi'nde Fransız Dili ve Edebiyatı okumak için bir süreliğine oyunculuğa ara verdi.

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''

Aşk hayatıyla da dikkat çeken Brooke Shields'in başından 2 evlilik geçti. Anne olduktan sonra ruhsal bunalım yaşayan güzel oyuncunun yüksek dozda antidepresan kullandığı öne sürülmüştü. Shields, o dönem yaşadığı kötü günleri Down Came The Rain kitabında kaleme aldı.

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''

İŞTE SON HALİ

Bir zamanlar güzelliğiyle ağızları açık bırakan ve dünyanın dört bir yanında övgü dolu yorumlara layık görülen Brooke Shields, şimdilerde 57 yaşında...

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''

Sosyal medyada epey aktif olan Brooke Shields'in pozlarına sayısız yorum yapılıyor.

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''

Shields, daha önce verdiği bir röportajda estetik müdahalelerden kaçındığını, kırışıklıklarını kendi haline bıraktığını söylemişti.

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''

ABD'li yıldızın paylaşımlarına ''Her güzellik ödünçtür'' ve ''Yıllar her şeyi alıp götürmüş'' gibi yorumlar yapılıyor.

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''

Ayrıca Brooke Shields'in kendisi kadar güzel bir kızı daha var...

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''


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