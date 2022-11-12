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Birbirine yapışık iki gözle doğan keçi görenleri şaşkına çevirdi! Bir gören bir daha baktı... Sahibi bile ne olduğunu anlayamadı

12.11.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da birbirine yapışık iki gözle dünyaya gelen bir keçi herkesi şaşkına çevirdi. Görenlerin anlam veremediği siyah keçi alnın hemen alnına yapışık halde bulunan iki gözle dünyaya geldi. Sosyal medyada görüntü paylaşıldıktan kısa süre sonra gündem olmayı başardı.

Birbirine yapışık iki gözle doğan keçi görenleri şaşkına çevirdi! Bir gören bir daha baktı... Sahibi bile ne olduğunu anlayamadı

Hindistan’da doğan bir keçi birbirine yapışık iki gözle doğdu. Alnının ortasında bir araya gelen iki gözle doğan keçi sahibini bile şaşkına çevirdi. Eski bir mitolojik yaratığı anımsatan görüntüsüyle sosyal medyada popüler olan keçiyi yerel halka görebilmek için adeta sıraya girdi.

“İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM”

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Hindistan’ın Sultanpur şehrinde doğan keçi, tek bir göz kapağının altında büyük bir gözü anımsatan iki gözüyle dünyaya geldi. Dikkat çekici memelinin sahibi Umesh Maratha, yıllardır bu işte çalışan deneyimli bir keçi çiftçisi olmasına rağmen, bu özel yavrunun daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemediğini söyledi. Maratha yavrunun ilgi çektiğini dile getirerek, “İlk defa böyle bir şey görüyorum” dedi.

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Genetik kusurla dünyaya gelen yavru keçinin sahibi Maratha, hayvanının anne ile babasında ve diğer yavrularında herhangi bir kusur bulunmadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan keçi

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