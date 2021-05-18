Birbirlerine çok yakışıyorlar! Sağlığınızı bozabileceğini biliyor muydunuz?

Damak tatları ve beğenilen ürün kombinasyonları genellikle kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Damak zevkinin oluşmasında çocuk dönemleri ve aile içerisindeki beslenme alışkanlıkları etkilidir. Ancak okul hayatıyla birlikte kişiler popüler olan gıda kombinasyonlarıyla tanışmaya başlar. Bu tanışma lezzet açısından sizleri göklere çıkartsa da aslında sağlığınızı da olumsuz yönde etkiliyor.
Zaman olmadığında ve yoğun bir günün başlangıcında hızlıca bir şeyler atıştırmak isterseniz. Hareketli sabahların ilk tercihi genellikle tost olur. Bir de yanında uykunuzun açılması için kahve içtiğinizi hayal edin. Harika bir kahvaltı değil mi? Peynirli sandviçlere ve kahveye merhaba deyin ve peynirin tüm sağlıklı özelliklerine veda edin. Ekmeğin içindeki basit karbonhidratlar, kalsiyumun düzgün bir şekilde sindirilmesini önler. Sinir ve kardiyovasküler sistemlerinize yardımcı olur. Peynirli sandviçleri seviyorsanız, en azından kahveyi beyaz veya yeşil çay ile değiştirmeyi deneyin.
Serpme bir kahvaltının vazgeçilmez ikilisi domates ve salatalıktır. Yaz aylarında bu kombinasyonun ferahlık sağladığına eminiz. Ancak son araştırmalar, bu 2 sebzeyi birleştirmenin vücudunuzun biyokimyasal yollarını bozabileceğini gösteriyor. Aşırı kireçlenmeye ve ödeme neden olabilir. Aynı zamanda her iki sebzede bulunan vitaminler düzgün şekilde sindirilmez.
Domates ve salatalığı ayrı ayrı yiyin. Örneğin, bugün domates ve yeşillikli bir salata ve yarın - salatalıklı bir salata yapabilirsiniz.
Patates püresi ve bifteğe kim karşı koyabilir? Bu oldukça ağır bir yiyecek kombinasyonudur. Patates nişasta içerdiği için alkali, kırmızı et ise proteinden dolayı asitli sindirim sıvılarını talep eder. Birlikte tüketildiğinde ise mide rahatsızlıklarını beraberinde getirir.
Kırmızı et için garnitür olarak nişastalı olmayan sebzeleri seçin. Örneğin kuşkonmaz, brokoli, karnabahar, yeşil fasulye veya kabak harika seçimlerdir.
Patates ve kırmızı et mantığı aslında makarna ile kıyma ikilisi içinde geçerlidir. İtalyanların enfes lezzeti bolonez sos bu durumda ne yazık ki sınıfta kalıyor. Tükürük bezleri, nişasta karbonhidratlarını (makarna) basit şekerlere dönüştüren ptyalin ve amilaz üretir. Basit şekerler proteinleri (et) kapladığında, diyabete ve CVD'lere yol açabilecek tehlikeli bir kimyasal karışım oluştururlar.
Makarnayı ayrı bir yemek olarak yemek daha iyidir. Makarnalık buğdaydan yapılmış makarnayı seçmeye çalışın ve onu bitki soslarıyla birleştirin. Bu durumda fesleğen kurtarıcı görevini üstelenecektir.
Ekşi meyveler, özellikle sabahları sindirimin daha yavaş çalışmasını sağlar. Ayrıca ananas, süt ürünleriyle birleştirildiğinde zehirlenmeye neden olabilen enzimik bir kompleks olan bromelain içerir. Ananas yerine kuru kayısı veya erik ekleyin.
Çocukluğunuzun uyku öncesi rutinine elveda demeye hazırlanın. Ballı ve muzlu süt beslenme uzmanları tarafından tavsiye edilmiyor. Besleyici ve hazırlaması hızlı olduğu için sağlıklı bir yaşam tarzının takipçileri arasında çok popüler hale geldi. Ancak bazı beslenme uzmanları, meyvelerin, özellikle tatlıların ayrı ayrı tüketilmesi gerektiğine inanıyor. Vücudun içinde daha uzun süre kalırlar, özellikle diğer yiyeceklerle birlikte yenildiklerinde sindirim sistemini yavaşlatırlar. Süte gelince, ayrı içmek de daha sağlıklıdır. Muzları ana öğünler arasında ara öğün olarak kullanın.
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