Birbirlerine çok yakışıyorlar! Sağlığınızı bozabileceğini biliyor muydunuz?

Damak tatları ve beğenilen ürün kombinasyonları genellikle kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Damak zevkinin oluşmasında çocuk dönemleri ve aile içerisindeki beslenme alışkanlıkları etkilidir. Ancak okul hayatıyla birlikte kişiler popüler olan gıda kombinasyonlarıyla tanışmaya başlar. Bu tanışma lezzet açısından sizleri göklere çıkartsa da aslında sağlığınızı da olumsuz yönde etkiliyor.

TOST VE KAHVE

Zaman olmadığında ve yoğun bir günün başlangıcında hızlıca bir şeyler atıştırmak isterseniz. Hareketli sabahların ilk tercihi genellikle tost olur. Bir de yanında uykunuzun açılması için kahve içtiğinizi hayal edin. Harika bir kahvaltı değil mi? Peynirli sandviçlere ve kahveye merhaba deyin ve peynirin tüm sağlıklı özelliklerine veda edin. Ekmeğin içindeki basit karbonhidratlar, kalsiyumun düzgün bir şekilde sindirilmesini önler. Sinir ve kardiyovasküler sistemlerinize yardımcı olur. Peynirli sandviçleri seviyorsanız, en azından kahveyi beyaz veya yeşil çay ile değiştirmeyi deneyin.

DOMATES VE SALATALIK

Serpme bir kahvaltının vazgeçilmez ikilisi domates ve salatalıktır. Yaz aylarında bu kombinasyonun ferahlık sağladığına eminiz. Ancak son araştırmalar, bu 2 sebzeyi birleştirmenin vücudunuzun biyokimyasal yollarını bozabileceğini gösteriyor. Aşırı kireçlenmeye ve ödeme neden olabilir. Aynı zamanda her iki sebzede bulunan vitaminler düzgün şekilde sindirilmez.

Domates ve salatalığı ayrı ayrı yiyin. Örneğin, bugün domates ve yeşillikli bir salata ve yarın - salatalıklı bir salata yapabilirsiniz.