Birçok kadın vücudu hakkındaki bu gerçekleri bilmiyor

Kadın vücudu hakkında 9 gerçek

Kadın vücudu hakkındaki bu gerçekler sizi şaşırtabilir

1 / 9 Aşırı egzersiz adet döngüsünü bozabilir Fiziksel egzersizlerin regl dönemlerinde ağrıyı azalttığı kanıtlanmıştır. Ancak egzersiz sırasında aşırıya kaçma olursa bunun tam tersi bir etkisi olabilir. Aşırı fiziksel aktivite, vücutta hormonal bir dengesizliğe yol açar ve bu da bir kadının adet döngüsünün bozulmasına neden olur. Bu, spor salonunu ziyaret etmeyi bırakmanız gerektiği anlamına gelmez, ancak egzersizleriniz de dahil olmak üzere her şeyin ılımlı bir şekilde yapılması gerektiğini unutmayın.

2 / 9 Göğüsler sağlığın bir yansımasıdır Kadınlar herhangi bir acı hissetmese bile göğüsleri sağlıkları hakkında birçok ipucu veriyor. Örneğin, meme bezlerinin salgıları hem hormonal bir dengesizliği hem de bir yumurtalık bozukluğunu gösterebilir. Bu durumda derhal bir doktora başvurmalısınız. Memelerinizde kaşıntı hissediyorsanız veya memelerinizde biraz tahriş hissediyorsanız, kullandığınız sütyen veya deterjan alerjisi olabilir.

3 / 9 Zayıf olmanız sağlıklı olduğunuz anlamına gelmez Birkaç kilo almanız, sağlık sorunlarınız olduğu anlamına gelmez. Kilo alımı, yeme alışkanlıklarınıza, kalıtımınıza ve vücudunuzun fiziksel makyajına bağlıdır. Şaşırtıcı bir şekilde, tombul insanların iç organları, sıska insanların organlarından daha sağlıklı olabilir.

4 / 9 Göğüsler sıvı eksikliği nedeniyle sarkabilir Vücuttaki su eksikliği cildin durumunda değişikliğe yol açar. Su olmadan, kuru ve sarkık olur. Bu yüzden, memelerinizin sarkmasını önlemek için vücudunuzun su dengesini izlemek önemlidir.

5 / 9 Dudaklarınızın rengi, karaciğerinizin sağlık durumunu gösterir Eğer dudaklarınız hızlı bir şekilde renklerini kaybettiyse veya solgunlaştıysa, ya da tam tersi, doygun bir koyu renk alırsa, bu durum karaciğerde bir sorun olduğunu gösterebilir.En kısa zamanda bir doktora görünmelisiniz.

6 / 9 Tükettiğiniz gıdalar migrene neden olabilir Baş ağrısı sadece stresli durumlarda değil, beslenme sonucunda da ortaya çıkabilir. Portakal suyu, çikolata, peynir, fındık veya tütsülenmiş ürünler gibi ürünler ciddi baş ağrılarına neden olabilir. Hatta 'gurme migren' diye bir adı bile var.

7 / 9 Sperm, 5 güne kadar kadın vücudunda aktif kalabilirken, ovum (dişi bir yumurta), serbest bırakıldıktan sonra sadece 24 saatten daha kısa bir süre boyunca yaşayabilir. Yumurtanın yumurtlanması sonrasında, küçülmeye başlar ve artık verimli olmaz. Bu nedenle bir kadın ilk ovulasyon gününde veya yumurtlamadan önceki 5 günden birinde gerçekleşirse hamile kalabilir.

8 / 9 Spor salonunda haftada 5 kez egzersiz yapsanız bile, karnınızda hala biraz yağ olabilir. Bunun nedeni, sağlıklı bir uyku olmamasıdır. Bir kadının yeterince uykusu yoksa, vücudunda enerji yoktur, bu da karın bölgesinde ekstra enerjinin depolanmasıyla sonuçlanır. Bu basit kuralı hatırlayın - eğer düz bir göbek istiyorsanız, günde en az 8-9 saat uyuyun.