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Birçok kadın vücudu hakkındaki bu gerçekleri bilmiyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 28.05.2018 09:58 | Son Güncelleme

Kadın bedeni oldukça karmaşıktır ve birçok kadın vücudunun sahip olduğu benzersiz biyolojik özelliklere dair hiçbir fikre sahip değildir. Sizin için bir kadının hayatını önemli ölçüde kolaylaştırabilecek benzersiz bilgiler topladık.

Kadın vücudu hakkında 9 gerçek

Kadın vücudu hakkındaki bu gerçekler sizi şaşırtabilir

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Aşırı egzersiz adet döngüsünü bozabilir

Aşırı egzersiz adet döngüsünü bozabilir
Fiziksel egzersizlerin regl dönemlerinde ağrıyı azalttığı kanıtlanmıştır. Ancak egzersiz sırasında aşırıya kaçma olursa bunun tam tersi bir etkisi olabilir. Aşırı fiziksel aktivite, vücutta hormonal bir dengesizliğe yol açar ve bu da bir kadının adet döngüsünün bozulmasına neden olur. Bu, spor salonunu ziyaret etmeyi bırakmanız gerektiği anlamına gelmez, ancak egzersizleriniz de dahil olmak üzere her şeyin ılımlı bir şekilde yapılması gerektiğini unutmayın.
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Göğüsler sağlığın bir yansımasıdır

Göğüsler sağlığın bir yansımasıdır
Kadınlar herhangi bir acı hissetmese bile göğüsleri sağlıkları hakkında birçok ipucu veriyor. Örneğin, meme bezlerinin salgıları hem hormonal bir dengesizliği hem de bir yumurtalık bozukluğunu gösterebilir. Bu durumda derhal bir doktora başvurmalısınız. Memelerinizde kaşıntı hissediyorsanız veya memelerinizde biraz tahriş hissediyorsanız, kullandığınız sütyen veya deterjan alerjisi olabilir.
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Zayıf olmanız sağlıklı olduğunuz anlamına gelmez

Zayıf olmanız sağlıklı olduğunuz anlamına gelmez
Birkaç kilo almanız, sağlık sorunlarınız olduğu anlamına gelmez. Kilo alımı, yeme alışkanlıklarınıza, kalıtımınıza ve vücudunuzun fiziksel makyajına bağlıdır. Şaşırtıcı bir şekilde, tombul insanların iç organları, sıska insanların organlarından daha sağlıklı olabilir.
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Göğüsler sıvı eksikliği nedeniyle sarkabilir

Göğüsler sıvı eksikliği nedeniyle sarkabilir
Vücuttaki su eksikliği cildin durumunda değişikliğe yol açar. Su olmadan, kuru ve sarkık olur. Bu yüzden, memelerinizin sarkmasını önlemek için vücudunuzun su dengesini izlemek önemlidir.
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Dudaklarınızın rengi, karaciğerinizin sağlık durumunu gösterir

Dudaklarınızın rengi, karaciğerinizin sağlık durumunu gösterir
Eğer dudaklarınız hızlı bir şekilde renklerini kaybettiyse veya solgunlaştıysa, ya da tam tersi, doygun bir koyu renk alırsa, bu durum karaciğerde bir sorun olduğunu gösterebilir.En kısa zamanda bir doktora görünmelisiniz.
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Tükettiğiniz gıdalar migrene neden olabilir

Tükettiğiniz gıdalar migrene neden olabilir
Baş ağrısı sadece stresli durumlarda değil, beslenme sonucunda da ortaya çıkabilir. Portakal suyu, çikolata, peynir, fındık veya tütsülenmiş ürünler gibi ürünler ciddi baş ağrılarına neden olabilir. Hatta 'gurme migren' diye bir adı bile var.
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Sperm, 5 güne kadar kadın vücudunda aktif kalabilirken, ovum (dişi bir yumurta), serbest bırakıldıktan sonra sadece 24 saatten daha kısa bir süre boyunca yaşayabilir. Yumurtanın yumurtlanması sonrasında, küçülmeye başlar ve artık verimli olmaz. Bu nedenle bir kadın ilk ovulasyon gününde veya yumurtlamadan önceki 5 günden birinde gerçekleşirse hamile kalabilir.
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Spor salonunda haftada 5 kez egzersiz yapsanız bile, karnınızda hala biraz yağ olabilir. Bunun nedeni, sağlıklı bir uyku olmamasıdır. Bir kadının yeterince uykusu yoksa, vücudunda enerji yoktur, bu da karın bölgesinde ekstra enerjinin depolanmasıyla sonuçlanır. Bu basit kuralı hatırlayın - eğer düz bir göbek istiyorsanız, günde en az 8-9 saat uyuyun.
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Adet döngüsünün son gününde, kadın bedeni acıya daha az duyarlıdır. Döngünün 23'ten 28'inci gününe kadar östrojen seviyesinin azalması, duyarlılığın azalmasıyla sonuçlanır. Örneğin bir diş hekimine gidecekseniz ve daha az acı hissetmek istiyorsanız adet döngüsünün sonunda gitmeniz daha iyi olur.
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