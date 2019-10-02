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Birds of Prey'in ilk fragmanı yayınlandı

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SİNEMA TV  | 02.10.2019 11:30 | Son Güncelleme

Margot Robbie’nin Harley Quinn'i canlandırdığı yeni DC filmi Birds of Prey'in ilk fragmanı gün yüzüne çıktı.

Harley Quinn’i DC’nin diğer kadın kahramanlarıyla bir araya getiren Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) filminin uzun fragmanı gün yüzüne çıktı. Ülkemizde Yırtıcı Kuşlar adıyla vizyona çıkacak olan filmin yönetmen koltuğunda Cathy Yan oturuyor.

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Margot Robbie tarafından canlandırılan popüler karakter Harley Quinn, fragmanın odak noktası halinde. Joker'den ayrılan Harley Quinn'in kendi süper kahraman ekibini kurduğunu görüyoruz. Margot Robbie’nin başrolünü üstlendiği filmin yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Ella Jay Basco, Ewan McGregor ve Chris Messina gibi isimler yer alıyor.

Yırtıcı Kuşlar (Birds of Prey / And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), 7 Şubat 2020 tarihinde vizyondaki yerini alacak.

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Yırtıcı Kuşlar Margot Robbie Harley Quinn And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn Birds of Prey

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