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Biricik Suden sırt kaslarını paylaştı! "Eski haliniz daha güzel" denince...

11.08.2023 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Kısa süre önce Özkan Uğur'un ölümü sonrası spor yaptığı için eleştirilen Suden şimdi de sırt kaslarını paylaşınca olay oldu.

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson, 2003 yılında Biricik Suden ile evlendi. Mazhar Alanson'un 60 yaşındaki eşi Biricik Suden, spora olan tutkusuyla adından söz ettiriyor

Sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunan Suden, geliştirdiği kaslarıyla gündeme geldi.

Ekran Alıntısı

Geçtiğimiz günlerde Özkan Uğur'un ölümünden kısa süre sonra spor paylaşımı yaptığı için eleştirilen Biricik Suden şimdi de sırt kaslarını paylaştı.

Biricik Suden'in paylaşımına pek çok yorum geldi. Suden kendisine "Eski haliniz daha güzeldi" diyen takipçisine ise yine kendi tarzında yanıt verdi ve "Kendinizle meşgul olun" dedi.

sd


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