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Birleşmiş Milletler’den Papaz Brunson raporu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 00:14 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Çalışma Grubu, Türkiye’de terör örgütleri adına suç işlediği gerekçesiyle yargılanan ABD’li Papaz Brunson hakkında rapor yayınlayarak, Türk hükümetine çağrı yaptı.Terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen ABD’li Papaz Andrew Craig Brunson hakkında Birleşmiş Milletler bir rapor yayınladı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Çalışma Grubu, Türkiye’de terör örgütleri adına suç işlediği gerekçesiyle yargılanan ABD’li Papaz Brunson hakkında rapor yayınlayarak, Türk hükümetine çağrı yaptı.
Terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen ABD’li Papaz Andrew Craig Brunson hakkında Birleşmiş Milletler bir rapor yayınladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Çalışma Grubu Brunson’ın 20 yıldır barış içinde Türkiye’de yaşadığını, bu süre zarfında ülkede Hristiyan bir papaz olarak görev yaptığını ve serbestçe dinini yaşadığını ifade etti. Raporda Türk mercilerinin Brunson’a karşı tutumunun 15 Temmuz 2016 başarısız darbe girişimi ile büyük ölçüde değiştiği belirtilerek, Brunson davasına ilişkin olarak Türk hükümetine şu çağrılar yapıldı:
"Çalışma Grubu, Brunson’ın durumunun ivedilikle çözülerek İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmede belirtilen ilkeler de dahil olmak üzere ilgili uluslararası normlara uygun hâle getirilmesi için Türk hükümetinin gerekli adımları atmasını talep eder.
Çalışma Grubu, davanın tüm koşulları göz önünde bulundurulduğunda, uygun çözüm yolunun Sayın Brunson’ın sabıka kaydının silinerek Sayın Brunson’a uluslararası yasalar uyarınca tazminat ve diğer telafilere ilişkin yasal hakkın tanınması olacağı kanaatindedir.
Çalışma Grubu Türk hükümetinden Sayın Brunson’ın özgürlüğünden keyfi olarak yoksun bırakılmasına ilişkin koşulların araştırılması ve bunda sorumluluğu olanların belirlenmesi için tam bağımsız bir soruşturma yürütmesini bekler.
Çalışma Grubu, hükümetten, Sayın Brunson’ın hürriyetinden keyfi olarak yoksun bırakılmasına ilişkin koşullarla ilgili tam ve bağımsız bir araştırma yapmasını ve Sayın Brunson’ın haklarının ihlalinden sorumlu olan taraflara karşı uygun yaptırımları uygulamasını tavsiye eder."

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