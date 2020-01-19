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  4. Birlikte eğlendikleri kadınları bacaklarından vurdular

Birlikte eğlendikleri kadınları bacaklarından vurdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 05:38 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ Mecidiyekö'de birlikte eğlendikleri 2 erkeğin silahlı saldırısına uğrayan 2 genç kadın bacaklarında vurularak yaralandı.

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ Mecidiyekö'de birlikte eğlendikleri 2 erkeğin silahlı saldırısına uğrayan 2 genç kadın bacaklarında vurularak yaralandı. Olay, Mecidiyeköy Kekik Sokak üzerinde 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan günlük kiralanan bir dairede S.K. ile S.K adlı 2 genç kadınla birlikte eğlenen 2 erkek, eğlence sonucunda kadınlarla tartıştı. Tartışma sonucunda 2 erkekten biri yanında bulunan tabancayla genç kadınlara ateş etti. 2 kadın, bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken olayı gerçekleştiren 2 kişi kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

2 GENÇ KADIN BACAKLARINDAN VURULDU
Silah sesleri üzerine sokağa çıkan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis, sokağı güvenlik şeridi içine alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme polisleri, sokak üzerinde delil araştırması yaptı. Sokak üzerinde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

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