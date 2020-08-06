Bitkileri canlandırmak meğer çok kolaymış! Arap sabunu ve sıvı yağ...

Bitkiler bazen hassas ve nazlı olabiliyor. Her birinin farklı istekleri ve ihtiyaçları olduğundan dolayı bazen dillerini anlayamadığımız için küsüp solmalarına neden olabiliyoruz. Bitki canlandırma yöntemlerini yazımızda bulabilirsiniz.

GÜBRE

Bitkiniz solduysa saksısından dikkatli bir şekilde çıkarın. Köklerinde çürümeler varsa bunları bitkiyi zedelemeden temizleyin. Saksıya yeni toprak ve gübre ekleyin ve bitkiyi saksıya yerleştirin. Gübre içerdiği vitamin ve minerallerle bitkinin ihtiyaçlarını karşılayacak ve hızlı bir şekilde toparlanmasını sağlayacaktır.

TOPRAĞI HAVALANDIRMA

Doğada toprağın içerisinde solucanlar ve böcekler yer alır. Bunlar toprak içinde hareket ederken toprağı havalandırarak aslında bitkiye fayda sağlar. Evlerimizde kullandığımız torf ve toprakların içerisinde solucan yer almadığından dolayı topraklar havalanmaktan mahrum kalırlar. Bunun için düzenli olarak toprağı metal bir bıçak ya da tahta bir kaşıkla havalandırmaya özen gösterin.

YAPRAK BAKIMI

Yaprakların üzerindeki tozları belirli aralıklarla temizlemeniz bitkinin fotosentez ve solunum yapmasını sağlayan porların açılmasını sağlayarak bitkinizin canlanmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sararmış ya da büzüşmüş yaprakları dikkatli şekilde koparmak da bitkinin güçlenmesini sağlayacaktır.