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Bitlis'te polislerin midibüsü devrildi: 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 09:58 | Son Güncelleme

Bitlis'te, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin taşındığı midibüs, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada 13 polis yaralandı.

Bitlis'te polislerin midibüsü devrildi: 13 yaralı

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Adilcevaz- Erciş yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinginin güvenliğini sağlamak için Bitlis'ten Erzurum'a giden, Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin taşındığı, sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen midibüs, buzlanan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada midibüsteki 20 polisten 13'ü yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı polisleri ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırdı. Burada 10 polis, ayakta tedavi edilirken, 3 polis ise sevk edildiği Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Kaza polis midibüsü

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