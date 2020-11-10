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Bıttım nedir? Bıttım sabunu ne işe yarar?

Perihan Gövel Perihan Gövel
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Vücutta ve özellikle de saçta birçok faydası olduğu söyleniyor ve insanlar tarafından son zamanlarda çokça merak ediliyor. Peki onu saç ile özdeşleştiren nedir ve neden bu kadar popüler hale geldi, Bıttım sabunu ne işe yarar? İşte merak edilenler...

Bıttım nedir? Bıttım sabunu ne işe yarar?

İçindekiler

  • Bıttım Sabunun Doğal İçeriğinde Neler Var?
  • Bıttım Sabunun Ana Vatanı Neresidir?
  • Saç Dökülmesi İçin Bıttım Sabununun Kullanımı
  • Bıttım Sabunun Cilde Faydaları
  • Bıttım Sabunu Cilde ve Saça Nasıl Kullanılır?
  • Bıttım Sabunun Zararları Var Mıdır?

Son zamanlarda hemen hemen herkesin çok sıklıkla yaşadığı sorunlardan biri haline gelen saç dökülmesi ve kepek bıttım sabunun baş düşmanı olarak bilinir. Bıttım sabunun faydaları deri ve cilt sağlığı açısından da çok önemli. Bu sebeple de son zamanlarda yerel bölgesinden çıkarak, doğal yöntemlerden biri olarak insanlar tarafından sıklıkla kullanılmaya başlandı.

Bıttım Sabunun Doğal İçeriğinde Neler Var?

Saçlarınız için doğal bir yöntem olan sabun arayışı içerisinde iseniz bu sabun temiz içeriklidir. Doğal yollardan üretilen ve fabrikasyon bir yanı olmayan sabunun içeriğinde yağ bulunmaktadır. yabani fıstık (bıttım) yağı ve menengiç yağından yapılan bıttım sabunu saçtaki kepek ve dökülme gibi sorunların, egzama mantar gibi deri sorunlarının çözümünde önemli rol alır. Sabunun içeriği tamamen doğal olduğu için de sağlık açısından herhangi bir yan etkisi yoktur.

Bıttım Sabunun Ana Vatanı Neresidir?

Kendine has pembe bir fıstığı olan Siirt fıstık familyasının ana vatanıdır. Burada ayrıca bıttım bitkisi olarak bilinen menengiç de yaygın bir şekilde ekilmektedir. Fıstık ağaçlarının aşılanmamış yani zirai müdahale görmediği halidir bu bitki. Aşırı sıcak bir iklimde yetişen bıttım ağaçları çok nadir bir şekilde görülmektedir. Yöre halkı bu ağacın meyvelerini kuruyemiş olarak tüketse de sabun yapımında da etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bölge insansı bu bitkiden elde ettiği yağ ile meşe odunlarını yakarak elde ettikleri külü kazanda yakarlar. Bu yöntemle de sabun elde ederler. Siirt ili ile özdeşleşen bir sabun olan bıttım sabununun o bölgedeki diğer bir adı da botan sabunudur. Mardin’in botan bölgesinde de yaygın bir şekilde üretilmektedir.

Saç Dökülmesi İçin Bıttım Sabununun Kullanımı

Tamamen doğal bir içeriğe sahip olan sabun genellikle de doğal yöntemlerle saç dökülmelerinin önüne geçmeye çalışan insanlar tarafından kullanılır. Bıttım sabunu kullananlar beyaz saçlarda siyahlaşma ve güçlenme gözlemlemişler. Saçları daha yumuşak ve doğal haline döndüren sabun sayesinde saç derisi daha güçlenir. Daha güçlü bir şekilde çıkan saçlar da kolay dökülmezler. Elle yapılan ve kimyasal bir madde içermeyen sabunu denemek diğer yöntemlere nazaran daha güvenlidir. Kimyasal şampuanlar ve de laboratuvarlarda yapılan serum, ilaç, krem benzeri saç ürünlerine kıyasla daha doğaldır. 1. kalite bıttım sabunu tamamen elle yapıldığı için de içerisinde kimyasal bulunmaz. Sabun kullanmanın zor olmasından kaynaklı olarak alternatif bir çözüm olarak bıttım şampuanı da piyasada karşılaşabileceğiniz bir saç ürünüdür. Eğer sabun kullanmak istemiyorsanız dilerseniz bu ürünü de deneyebilirsiniz.

Bıttım Sabunun Cilde Faydaları

Bıttım sabununun doğal içeriğinde bulunan antiseptik mikrop öldürücü özelliği sayesinde deri hastalıklarının çoğuna olumlu etkileri vardır. Bıttım sabunu faydaları sayesinde kaşıntı hissi nedeniyle ortaya çıkan kuruluk ve hassasiyeti azaltır. Kuru yapılı ciltler sorunlu bir cilt tipi olarak sürekli kaşınmaya ve bunun sonucunda tahrişe en elverişli ciltlerdir. Bıttım sabunu aynı zamanda cildinizdeki bu kuruluğu önler ve daha canlı bir hissiyat sizlerle olabilir. Vücutta özellikle de yüzde bulunan sivilcelerin kurumasında ve sonrasında giderilmesinde etkisi vardır. Egzama, mantar gibi ciddi deri hastalıklarının oluşturduğu yaralanmalarında üzerinde iyileştirici bir etkisi vardır. Gözenekli bir cilt yapınız var ise gözeneklerin azalmasında ve küçülmesine yardımcı olur.

Bıttım Sabunu Cilde ve Saça Nasıl Kullanılır?

Bıttım sabunu özellikle de kullanımının kolaylığı ile dikkatleri çeker. Küpler halinde bir şekle sahip olan sabunların saça uygulanması önemlidir. Bıttım sabunu nasıl kullanılır merak ediyorsanız, öncelikle nazik olmanız gerektiğini bilmeniz gerekir. Çünkü saç dökülmesi problemi yaşıyorsanız saç kökleriniz zayıf olabilir ve dikkatli, özenli bir şekilde köpüren sabunu buraya uygulamalısınız. Bu sabunun en büyük faydası da işte sorunlu olan saç köklerine olacaktır. Dolayısıyla da dikkatli, parmaklarınızla yumuşak hareketler ile uygulama yapmalısınız. Daha sonradan da köpüklü halde olan saçınızı 2-3 dakika kadar bu köpükte bekletiniz. En son çok iyi bir şekilde durulamanız gereklidir. Söz konusu olan kafa deriniz gibi cildiniz de hassas ise aynı şekilde ona da yumuşak davranmalısınız. Bıttım faydaları sayesinde cildiniz ve saçlarınız daha doğal bir görünüme kavuşabilir. Ancak faydalarını en doğru şekilde gözlemleyebilmek için kesinlikle düzenli kullanım esastır.

Bıttım Sabunun Zararları Var Mıdır?

Bıttım sabunun zararları olduğunu söylemek çok zor ancak tabi bazı insanlarda diğer tüm insanlardan farklı sonuçlara yol açabilir. Çünkü söz konusu olan sabun her ne kadar doğal içerikli de olsa bazı cilt tiplerine ve saç tiplerine uygun olmayabilir. Eğer yoğun bir hassasiyet yaşıyorsanız muhakkak ki kullanmadan önce cildiye doktorunuza görünmenizde fayda var.
Bıttım Sabunun Ortalama Fiyatı Ne Kadardır?
Piyasada bulunan pek çok kimyasal, Paraben içerikli şampuana göre içeriği daha temiz ve doğal olan sabun, oldukça maliyetsiz bir kişisel bakım ürünüdür. Bu ürün ile daha masrafsız bir süreç sizleri bekliyor. Ortalama tüm yeşil sabunlar gibi bir fiyat aralığına sahiptir. Bıttım sabunu fiyat açısından bütçe dostu bir seçenektir.


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