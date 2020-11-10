Bıttım nedir? Bıttım sabunu ne işe yarar?

Son zamanlarda hemen hemen herkesin çok sıklıkla yaşadığı sorunlardan biri haline gelen saç dökülmesi ve kepek bıttım sabunun baş düşmanı olarak bilinir. Bıttım sabunun faydaları deri ve cilt sağlığı açısından da çok önemli. Bu sebeple de son zamanlarda yerel bölgesinden çıkarak, doğal yöntemlerden biri olarak insanlar tarafından sıklıkla kullanılmaya başlandı. Bıttım Sabunun Doğal İçeriğinde Neler Var? Saçlarınız için doğal bir yöntem olan sabun arayışı içerisinde iseniz bu sabun temiz içeriklidir. Doğal yollardan üretilen ve fabrikasyon bir yanı olmayan sabunun içeriğinde yağ bulunmaktadır. yabani fıstık (bıttım) yağı ve menengiç yağından yapılan bıttım sabunu saçtaki kepek ve dökülme gibi sorunların, egzama mantar gibi deri sorunlarının çözümünde önemli rol alır. Sabunun içeriği tamamen doğal olduğu için de sağlık açısından herhangi bir yan etkisi yoktur. Bıttım Sabunun Ana Vatanı Neresidir? Kendine has pembe bir fıstığı olan Siirt fıstık familyasının ana vatanıdır. Burada ayrıca bıttım bitkisi olarak bilinen menengiç de yaygın bir şekilde ekilmektedir. Fıstık ağaçlarının aşılanmamış yani zirai müdahale görmediği halidir bu bitki. Aşırı sıcak bir iklimde yetişen bıttım ağaçları çok nadir bir şekilde görülmektedir. Yöre halkı bu ağacın meyvelerini kuruyemiş olarak tüketse de sabun yapımında da etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bölge insansı bu bitkiden elde ettiği yağ ile meşe odunlarını yakarak elde ettikleri külü kazanda yakarlar. Bu yöntemle de sabun elde ederler. Siirt ili ile özdeşleşen bir sabun olan bıttım sabununun o bölgedeki diğer bir adı da botan sabunudur. Mardin’in botan bölgesinde de yaygın bir şekilde üretilmektedir.

Saç Dökülmesi İçin Bıttım Sabununun Kullanımı Tamamen doğal bir içeriğe sahip olan sabun genellikle de doğal yöntemlerle saç dökülmelerinin önüne geçmeye çalışan insanlar tarafından kullanılır. Bıttım sabunu kullananlar beyaz saçlarda siyahlaşma ve güçlenme gözlemlemişler. Saçları daha yumuşak ve doğal haline döndüren sabun sayesinde saç derisi daha güçlenir. Daha güçlü bir şekilde çıkan saçlar da kolay dökülmezler. Elle yapılan ve kimyasal bir madde içermeyen sabunu denemek diğer yöntemlere nazaran daha güvenlidir. Kimyasal şampuanlar ve de laboratuvarlarda yapılan serum, ilaç, krem benzeri saç ürünlerine kıyasla daha doğaldır. 1. kalite bıttım sabunu tamamen elle yapıldığı için de içerisinde kimyasal bulunmaz. Sabun kullanmanın zor olmasından kaynaklı olarak alternatif bir çözüm olarak bıttım şampuanı da piyasada karşılaşabileceğiniz bir saç ürünüdür. Eğer sabun kullanmak istemiyorsanız dilerseniz bu ürünü de deneyebilirsiniz. Bıttım Sabunun Cilde Faydaları Bıttım sabununun doğal içeriğinde bulunan antiseptik mikrop öldürücü özelliği sayesinde deri hastalıklarının çoğuna olumlu etkileri vardır. Bıttım sabunu faydaları sayesinde kaşıntı hissi nedeniyle ortaya çıkan kuruluk ve hassasiyeti azaltır. Kuru yapılı ciltler sorunlu bir cilt tipi olarak sürekli kaşınmaya ve bunun sonucunda tahrişe en elverişli ciltlerdir. Bıttım sabunu aynı zamanda cildinizdeki bu kuruluğu önler ve daha canlı bir hissiyat sizlerle olabilir. Vücutta özellikle de yüzde bulunan sivilcelerin kurumasında ve sonrasında giderilmesinde etkisi vardır. Egzama, mantar gibi ciddi deri hastalıklarının oluşturduğu yaralanmalarında üzerinde iyileştirici bir etkisi vardır. Gözenekli bir cilt yapınız var ise gözeneklerin azalmasında ve küçülmesine yardımcı olur.