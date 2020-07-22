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Bıyık bölgesindeki kararmalardan bu yöntemlerle kurtulabilirsiniz! Süt, patates, limon...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Özellikle yaz aylarında görülen bıyık/dudak üstü bölgesindeki kararmalar, hemen her kadının maruz kaldığı cilt problemlerinden biri. Estetik kaygıları açığa çıkaran cilt rengindeki kararmalar birçok sebebe bağlı olarak gelişebilir. Peki bıyık/dudak üstü bölgesindeki kararmalar nasıl geçer? Sizler için evde basit yöntemlerle uygulayabileceğiniz en etkili tedavi yöntemlerini derledik.

Bıyık bölgesindeki kararmalardan bu yöntemlerle kurtulabilirsiniz! Süt, patates, limon...

Cilt hassasiyetinin en çok gözlendiği bölgelerden biri olan dudak üstü bölgesi hem yaz hem de kış aylarında düzenli bir bakım rutinine ihtiyaç duyuyor. Dudak üstü bölgesindeki kararmalar her ne kadar ciddi bir sağlık problemine işaret etmese de en uygun tedavi yöntemini seçebilmeniz için kararmaya neden olan etkeni bulmak oldukça önemlidir. Dudak üstü bölgesindeki kararmaların nedenleri genellikle şu şekildedir; ağda ve tüy dökücü kremlerin yanlış kullanımı, hormonal değişimler ve güneş ışınlarına maruz kalmak. Bıyık/dudak üstü bölgesindeki kararmaların diğer nedenleri arasında; çevresel faktörler, sigara kullanımı, obezite ve diyabet gibi rahatsızlıklar bulunur. Cildinizdeki kararmalar her zaman bir sağlık problemine işaret etmese de kalıcı cilt problemlerinin görüldüğü durumlarda uzman bir doktora danışmak en doğru tercih olacaktır.

BIYIK/DUDAK ÜSTÜ BÖLGESİNDEKİ KARARMALAR NASIL GEÇER?

SALATALIK

En eski cilt bakım rutinlerinde dahi kullanılan salatalık, içeriğindeki A ve C vitaminleri sayesinde ciltte oluşan lekelenmelerin yok olmasına yardımcı oluyor. Kestiğiniz salatalıkları doğrudan dudak üstü bölgesine yerleştirerek 20 dakika boyunca bekletmeniz yeterli olacaktır. 20 dakikalık bekleme süresinin ardından durulayın ve haftanın en az iki günü uygulayın.

LİMON

Limon, kararmış cilt lekelerini beyazlatma konusunda oldukça etkilidir. İçeriğindeki asitler sayesinde cildi mükemmel bir şekilde ölü hücrelerden temizleyen limon, temizleyici özelliğinin yanı sıra aydınlatıcı ve renk açıcı bir özelliğe sahiptir. Limonun suyunu problemli cilt bölgenize pamuk yardımıyla sürdükten sonra yaklaşık yarım saat boyunca bekletin. Bu uygulamayı düzenli bir şekilde yaptıktan kısa bir süre sonra cilt renginizin eşitlendiğini göreceksiniz.

SÜT

Süt, içeriğindeki nemlendirici bileşenlerle hem cilt rengini eşitler hem de cilt hassasiyetini azaltır. Bir pamuk yardımıyla gece uyumadan önce dudak üstü bölgesine sürdüğünüz sütü sabah bol su ile durulayın.

PATATES SUYU

Cilt rengini eşitleyen oldukça basit bir diğer yöntem ise patatesi haşladıktan sonra soğuyan suyunu cildinize uygulamak. Bu bakım rutini cildinizin daha aydınlık bir görünüme kavuşmasına yardımcı olacak.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Son zamanlarda her derde deva olarak görülen Hindistan cevizi yağı, içeriğindeki E vitamini ve asidik yapısıyla cilt lekelerine çözüm oluyor. Her duştan sonra 2-3 damla kadar Hindistan cevizi yağını masaj yaparak cildinize uygulayın. Düzenli bir kullanımının ardından, kararmış cildinizi beyazlatmak için en etkili yöntemlerden birinin Hindistan cevizi yağı kullanmak olduğunu göreceksiniz.

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