Bıyık bölgesindeki kararmalardan bu yöntemlerle kurtulabilirsiniz! Süt, patates, limon...

Cilt hassasiyetinin en çok gözlendiği bölgelerden biri olan dudak üstü bölgesi hem yaz hem de kış aylarında düzenli bir bakım rutinine ihtiyaç duyuyor. Dudak üstü bölgesindeki kararmalar her ne kadar ciddi bir sağlık problemine işaret etmese de en uygun tedavi yöntemini seçebilmeniz için kararmaya neden olan etkeni bulmak oldukça önemlidir. Dudak üstü bölgesindeki kararmaların nedenleri genellikle şu şekildedir; ağda ve tüy dökücü kremlerin yanlış kullanımı, hormonal değişimler ve güneş ışınlarına maruz kalmak. Bıyık/dudak üstü bölgesindeki kararmaların diğer nedenleri arasında; çevresel faktörler, sigara kullanımı, obezite ve diyabet gibi rahatsızlıklar bulunur. Cildinizdeki kararmalar her zaman bir sağlık problemine işaret etmese de kalıcı cilt problemlerinin görüldüğü durumlarda uzman bir doktora danışmak en doğru tercih olacaktır.

BIYIK/DUDAK ÜSTÜ BÖLGESİNDEKİ KARARMALAR NASIL GEÇER?

SALATALIK

En eski cilt bakım rutinlerinde dahi kullanılan salatalık, içeriğindeki A ve C vitaminleri sayesinde ciltte oluşan lekelenmelerin yok olmasına yardımcı oluyor. Kestiğiniz salatalıkları doğrudan dudak üstü bölgesine yerleştirerek 20 dakika boyunca bekletmeniz yeterli olacaktır. 20 dakikalık bekleme süresinin ardından durulayın ve haftanın en az iki günü uygulayın.