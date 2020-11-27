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Bıyık bölgesindeki renk değişikliğinden kurtulmanın 3 yolu!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Pigment bıyığı, dudağın üstündeki koyu renk değişikliği şeklinde tanımlayabiliriz. Vücut, dudağın bu bölgesi etrafında diğer yüz bölgelerine göre daha fazla pigment oluşturur. Bazı insanlar buna diğerlerinden daha duyarlıdır. Pigment bıyığın üç yaygın nedeni vardır: Genetiktir, hormonal dengede bir şey değişir veya doğum kontrol hapı kullanan kadınların başına gelir. Bununla birlikte, bu ipuçlarıyla pigment bıyığını önlemek ve gidermek oldukça kolay.

Bıyık bölgesindeki renk değişikliğinden kurtulmanın 3 yolu!

İyi haberlerimiz var, çünkü bu kullanışlı ipuçları sayesinde pigmenti hem önlemek hem de tedavi etmek mümkün!

YÜKSEK SPF'Lİ GÜNEŞ KREMİ

Pigmentasyonda renk değişikliği genellikle ilkbaharda güneşin ilk ışınları sırasında meydana gelir. Bu nedenle şimdi önlem almak akıllıca olacaktır, böylece pigment bıyığını önleyebilirsiniz. En önemli önlem yüksek SPF'li gündüz kremi ile cildinize iyi bakmanızdır. Soğuk kış dönemlerinde de kullanılması önemlidir. Optimum sonuçlar için krem uygulamasını gün boyunca tekrarlayın.

PEELİNG YAPIN

Doğru cilt bakımı ile cildin belirli bölgelerinde pigment renginin açılması mümkündür. Pigmenti daha az görünür kılmak için cildi düzenli olarak ovalamak iyidir. Sonra, örneğin meyan kökü özü, niasinamid ve C vitamini içeren cilt bakım ürünlerini kullanın. Bu, ciltteki pigmenti aydınlatmaya yardımcı olur. Ek olarak, A vitamini ve glikolik asit de ciltteki pigmentasyonu hafifletmeye yardımcı olabilir.

DOĞUM KONTROL HAPI KULLANIMI

Daha önce belirtildiği gibi, doğum kontrol hapı almak kadınlarda pigment bıyıklarının olası bir nedenidir. Farklı bir doğum kontrol yöntemine geçerek pigmenti azaltmak mümkün olabilir. Size en uygun seçeneklerin hangileri olduğunu görüşmek için doktorunuzla randevu alın. Daha az hormon içeren başka bir doğum kontrol hapı veya bir hap, pigmentasyon lekelerinin azalmasına veya kaybolmasına katkıda bulunabilir.

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