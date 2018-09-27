Bizim Hikaye dizisinin yeni oyuncuları kimler?

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi'nin paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu’nun oturduğu “Bizim Hikaye” kadrosuna Sahra Şaş, Miray Akay, Murat Danacı, Melisa Döngel ve Hazal Adıyaman gibi başarılı isimler dahil oldu.

Sahra Şaş, Hazal Kaya’nın hayat verdiği Filiz karakterinin cezaevindeki arkadaşı “Çiçek” rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Miray Akay, Hikmet’in okulda gördüğü anda etkilendiği, Hikmet’i birtakım çıkarları için hayatına alan “Zeynep” karakteriyle dizide yer alacak.

Murat Danacı, yakışıklı, özgüveni yüksek, son derece zeki, saygın, dik duruşuyla Filiz’in avukatı “Selim” karakterine hayat verecek.

Melisa Döngel, havalı, zenginliği ve güzelliğiyle ışıldayan bir kız, tehlikeli şekilde alımlı, bunun farkında ve kullanmaktan da çekinmeyen “Deniz” karakteriyle karşımıza çıkacakken, Hazal Adıyaman ise, Deniz karakterinin kız kardeşi olan “Derin” karakteriyle Rahmet’in kız arkadaşı olarak ekrana gelecek

Bizim Hikaye Perşembe saat 20.00'de FOX'ta!

