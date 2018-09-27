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Bizim Hikaye dizisinin yeni oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 27.09.2018 21:10 | Son Güncelleme

Perşembe günleri FOX ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bizim Hikaye” dizisi, yeni sezonunda yeni oyuncularla kadrosunu genişletiyor. İşte Bizim Hikaye dizisine katılan beş yeni oyuncu...

Bizim Hikaye dizisinin yeni oyuncuları kimler?

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi'nin paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu’nun oturduğu “Bizim Hikaye” kadrosuna Sahra Şaş, Miray Akay, Murat Danacı, Melisa Döngel ve Hazal Adıyaman gibi başarılı isimler dahil oldu.

bizim hikaye 1

Sahra Şaş, Hazal Kaya’nın hayat verdiği Filiz karakterinin cezaevindeki arkadaşı “Çiçek” rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

bizim hikaye 2

Miray Akay, Hikmet’in okulda gördüğü anda etkilendiği, Hikmet’i birtakım çıkarları için hayatına alan “Zeynep” karakteriyle dizide yer alacak.

bizim hikaye 3

Murat Danacı, yakışıklı, özgüveni yüksek, son derece zeki, saygın, dik duruşuyla Filiz’in avukatı “Selim” karakterine hayat verecek.

bizim hikaye 4

Melisa Döngel, havalı, zenginliği ve güzelliğiyle ışıldayan bir kız, tehlikeli şekilde alımlı, bunun farkında ve kullanmaktan da çekinmeyen “Deniz” karakteriyle karşımıza çıkacakken, Hazal Adıyaman ise, Deniz karakterinin kız kardeşi olan “Derin” karakteriyle Rahmet’in kız arkadaşı olarak ekrana gelecek

bizim hikaye 5

Bizim Hikaye Perşembe saat 20.00'de FOX'ta!

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