BlizzCon’un bu yılki detayları belli olmaya başladı

BlizzCon 2019, Blizzard Entertainment’a özel geliştirici panelleri, profesyonel eSpor karşılaşmaları ve katılımcıların yaratıcılıklarını ortaya koyarak kendilerini gösterebilecekleri topluluk etkinlikleri gibi pek çok aktiviteyi bir çatı altında topluyor. Bu yılki sayısız etkinliğe yer açmak için daha geniş bir alana yayılması hedeflenen fuarda ayrıca etkinlikten bir gün önce gerçekleştirilecek “BlizzCon Pregame Festivities” (Fuar Öncesi Şenlikleri) kapsamında oyunculara yönelik eğlenceli topluluk buluşmaları düzenlenecek.

BlizzCon aynı zamanda Blizzard için büyük önem taşıyan eSpor karşılaşmalarına da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bunlar arasında Hearthstone Dünya Finalleri (Hearthstone Global Finals), Hearthstone Grandmasters liginin heyecanla beklenen nihai karşılaşmaları, Overwatch World Cup(Overwatch Dünya Kupası), StarCraft II World Championship Series‘in (StarCraft II Dünya Şampiyonası Serisi) epik final maçları, World of Warcraft Arena World Championship Finals (World of Warcraft Arena Dünya Şampiyonası Finalleri) ve bu yıl ilk kez düzenlenen World of Warcraft Mythic Dungeon International‘ın (World of Warcraft Uluslararası Efsanevi Zindan Karşılaşmaları) final maçları yer alıyor.