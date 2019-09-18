HABER

BMC'den yeni yerli araçlar geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 10:05 | Son Güncelleme

Sivil ve askeri versiyonu olacak pikap aracı ilk kez TEKNOFEST İstanbul'da sergileyen BMC, geniş bir araç ailesi oluşturmaya hazırlanıyor - BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk: - "Ocak ayının ilk haftasında büyük ihtimalle seri üretime gireceğiz. İlk hedefimiz aracı İçişleri Bakanlığına vermek" - "Araç büyük ihtimalle Orta Doğu'da kullanılan pikap tipi araçların yerini alacak" - "Bunun devamı gelecek, bu ilk versiyondu. Aşağı yukarı 7 versiyonunu yapacağız. Asıl sürprizi de yılbaşında yapacağız. Yılbaşında daha farklı bir aracı piyasaya süreceğiz inşallah"

İSTANBUL (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin önde gelen kara aracı üreticilerinden BMC, kısa süre önce ortaya çıkan pikap aracın farklı tiplerini üreterek geniş bir araç ailesi oluşturmayı hedefliyor.

BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul), yeni araç projelerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Öztürk, festivale sayılı günler kala ortaya çıkan pikap aracı 2 yıl önce tasarlamaya başladıklarını söyledi.

Aracın önce İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik personelinin meskun mahal ihtiyaçlarına cevap vermek için tasarlandığını anlatan Öztürk, sonrasında aracın değişip geliştiğini ifade etti.

Aracın hem sivil versiyonunu geliştirmek, hem de askeri ihtiyaçları karşılayabilmek için yaklaşık 2 yıldır çalıştıklarını vurgulayan Öztürk, aracın ilk kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fabrika ziyaretinde ortaya çıktığını dile getirdi.

Öztürk, "Aracın teknik özellikleri istenilen şekilde oldu. Başarılı şekilde de piyasaya sürdük. Bunun devamı gelecek, bu ilk versiyondu. Değişik versiyonları var, aşağı yukarı 7 versiyonunu yapacağız. Asıl sürprizi de yılbaşında yapacağız. Yılbaşında daha farklı bir aracı piyasaya süreceğiz inşallah." dedi.

- Aracın ismini Erdoğan açıklayacak

Taha Yasin Öztürk, pikap aracın ismini TEKNOFEST İstanbul kapsamından cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının planlandığını söyledi.

Pikap aracın özelliklerine ilişkin de bilgiler veren Öztürk, şöyle konuştu:

"Araç 6 ton ağırlığında, 5 kişi taşıma kapasitesi var. Arkasına doçka dediğimiz makineli tüfek takabiliyorsunuz. 3 bin 800 motor, 2 bin 800 tork var; 280 beygir gücünde. BR 7 balistik koruma seviyesinde, mayına karşı duyarlı, 3 kilogram TNT'ye dayanıklı vaziyette. Ocak ayının ilk haftasında büyük ihtimalle seri üretime gireceğiz. İlk hedefimiz de bir aksilik çıkmazsa İçişleri Bakanlığı, onlara vermeyi düşünüyoruz. Hatta bu araçları Suriye sınırındaki güvenlik tedbirlerinde görme ihtimalimiz de var."

- İlk hedef Orta Doğu

Pikap araçla ilgili olarak sonradan zırhlandırma yapmadıklarına işaret eden Öztürk, aracın zırhlı şekilde üretimden çıktığını belirtti.

Aracın büyük ihtimalle Orta Doğu'da kullanılan pikap tipi araçların yerini alacağını anlatan Öztürk, "Onlar sonradan zırhlandırıyor ve çok çabuk bakım ihtiyacı doğuyor ya da arızalanıyor. Bu araç doğrudan öyle tasarlandığı için en az 2 yıl sahalarda hiç sorunsuz kullanılabilecek bir araç yaptık. Onların yerini büyük bir ihtimalle alacaktır. İlk hedefimiz Orta Doğu, ilk olarak aracı orada satmaya başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Grup Gündoğarken ile Yıldızlı Buluşmalar yaza Mirkelam ile veda ettiGrup Gündoğarken ile Yıldızlı Buluşmalar yaza Mirkelam ile veda etti
İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı varİstanbul merkezli eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BMC pikap TEKNOFEST İSTANBUL

En Çok Okunan Haberler

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul merkezli eş zamanlı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kuzenine cinsel istismarda bulunan sanığın cezası belli oldu

İğrenç olay! Samanlıkta başlayıp yıllarca devam etti

Son dakika: Samanyolu TV eski çalışanlarına FETÖ operasyonu

Samanyolu TV eski çalışanlarına operasyon!

Adana'da kayyum eylemleri yasağı üçüncü kez uzatıldı

Adana'daki yasak bir kez daha uzatıldı

Kuzey Irak'a hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Kuzey Irak'a hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Günlük burç yorumları 18 Eylül Çarşamba - Ay, Boğa burcunda ilerliyor

Ay, Boğa burcunda ilerliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.