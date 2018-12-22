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BM'nin "Hudeyde'ye ateşkes denetleyicileri gönderme" kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 01:24 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, kararı memnuniyetle karşıladı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Birleşmiş Milletler'in (BM), Yemen'in hayati önem taşıyan liman kenti Hudeyde'ye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin kararını memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan'ın, BM'nin, Hudeyde'ye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin kararından memnuniyet duyduğu belirtildi.

Söz konusu kararın, İsveç müzakerelerinde varılan anlaşmayı desteklediği, Yemen'de siyasi çözüme bağlı kalan BM kararının aktifleştirilmesini teyit ettiği ve BM'ye gözlemci olarak sahada bulunma yetkisi verdiği kaydedildi.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin söz konusu kararı desteklediğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi'nde Yemen tasarısı için yapılan bu oylamanın, güçlü bir mesaj verdiğini ve kalıcı siyasi çözüme doğru önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise BM kararından memnuniyet duyulduğu ifade edilerek, bu kararın, uluslararası toplumun, kapsamlı nihai çözüme ulaşmak için istek ve iradesini yansıttığı kaydedildi.

Açıklamada, bu kararın uygulanmasını güvence altına almak için uluslararası toplumun, BM'nin Yemen'de barış çabalarına desteğini sürdürmesi istendi.

İsveç'te 6 Aralık'ta başlayan, 13 Aralık'ta sona eren müzakerelerin ardından Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için, tarafların anlaşmaya vardığı duyurulmuştu. Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BAE Bahreyn Suudi Arabistan

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