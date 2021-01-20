BMW,M5 CS ve elektrikli modelini onayladı

Bu, 2019 yılına göre yüzde 6'lık bir artış anlamına geliyor. Koronavirüsün hakim olduğu bir yılda rekora ulaşıldığı göz önüne alındığında bu durum etkileyici. BMW M patronu Markus Flasch, "Bu olağanüstü zorlu yılı bir başka rekorla bitirebilmiş olmamız, tutarlı büyüme stratejimizin büyük bir doğrulamasıdır" dedi. Şirket, rekor kıran sonuçların kısmen X5 M ve X6 M'nin başarılı lansmanının yanı sıra M2 CS'ye olan yüksek talepten kaynaklandığını da ekledi.

Geçen yılın sonuçlarına bir göz atmanın yanı sıra, BMW M, M5 CS'nin bu ay içinde piyasaya çıkacağını yineleyerek müjde bir kez daha verildi. Model, M5 Competition'ı temel alacak ve benzersiz bir tasarım ile gelecek. Model 70 kg daha hafif olacak ve 626 Bg güç seviyesinde 4.4 litrelik V8 motor ile kombine olacak. M3 ve M4 Coupe kısa bir süre sonra piyasaya sürülecek, ancak dört tekerlekten çekişli varyantları bu yaza kadar gelmeyecek. Bununla ilgili olarak BMW, “ M4 Cabrio’da sıcak mevsimde piyasaya sürülecek ” dedi . Sonrasında ise hâlâ seri geliştirme sürecinden geçen M3 Touring'e katılacaklar. BMW M ayrıca, 50. yıldönümleri olan 2022 ile ilgili ilk ipuçlarını da bıraktı. “Sürprizlerle dolu bir yıl” vaat ediyor ve bir dizi özel versiyon otomobil üretileceğinin sinyalini de verdi.



