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Bodrum'da, ormanda kaybolan İngiliz turist otelde bulundu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 20:43 | Son Güncelleme

KAYIP KİŞİ KALDIĞI OTELE GERİ DÖNDÜ Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eşiyle birlikte ormanlık alanda gezintiye çıktıktan sonra kaybolan İngiliz turist farklı bir yoldan oteline döndü.

Bodrum'da, ormanda kaybolan İngiliz turist otelde bulundu (2)

KAYIP KİŞİ KALDIĞI OTELE GERİ DÖNDÜ
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eşiyle birlikte ormanlık alanda gezintiye çıktıktan sonra kaybolan İngiliz turist farklı bir yoldan oteline döndü. Kaybolan eşinin arama çalışmalarını Pedasa Antik Kentinde ekiplerle birlikte takip eden Wal Bruke'un eşi Carol Bruke, eşinin sesini telefonda duyunca gözyaşlarına boğuldu.
AFAD, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonlanırken Carol Bruke, polis ekipleri tarafından çiftin Gümbet Mahallesi’nde kaldıkları otele götürüldü. Çiftin tatillerinin son günü olduğu ve saat 22.00'de İngiltere'ye dönecekleri öğrenildi.

Mehmet Can MERAL/BODRUM, (Muğla), (DHA)

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Bodrum'da, ormanda kaybolan İngiliz turist otelde bulundu (2)Bodrum'da, ormanda kaybolan İngiliz turist otelde bulundu (2)Bodrum'da, ormanda kaybolan İngiliz turist otelde bulundu (2)

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