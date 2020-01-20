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  4. Boeing 737 Max yine çuvalladı

Boeing 737 Max yine çuvalladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.01.2020 09:11 | Son Güncelleme

Şirketten gelen haberler, yeni yazılımın test aşamasının beklenen başarıya ulaşmadığını ortaya koyuyor.

Boeing 737 Max yine çuvalladı

Uçakların havalanabilmesi için ABD Federal Havacılık Otoritesi’nin bu uçaklara yeniden uçuş izni vermesi gerekiyor. Ancak ABD Federal Havacılık Otoritesi izni vermek konusunda isteksiz görünüyor ve yazılımı detaylıca incelemek için zamanı genişçe kullanıyor. Bu da ellerinde milyarlarca dolarlık Boeing 737 Max uçakları buluna dev havayollarının uçakları daha aylar boyunca hangarda bekleteceği anlamına geliyor.

Dev uçak üreticisinin, güvenli bir yazılım oluşturmak ve test etmek konusundaki yeteneklerini şüphe altında bırakan bu sorun nedeniyle tüm Boeing markası risk altında görünüyor.

Wall Street’te yayınlanan bir habere göre, Boeing’in FAA ile beraber Ocak ayı sonunda bir test uçuşu gerçekleştirmesi gerekiyordu. Ancak yazılımın beklenmedik etkileri nedeniyle FAA’nın testi iptal ettiği vurgulanıyor.

Sorun nedeniyle Beoing’in büyük umutlar beslediği 737 Max üretimini durdurması şirketin bilançosunu da kötü etkiledi. FAA uçağın güvenliğini onaylasa bile bu uçakların yeniden havalanması için çok uzun bir güncelleme ve kontrol süreci gerekiyor.
Boeing 737 Max vakasından sonra süper yüksek teknolojili uçakların geliştirilmesinin, havacılık alanında ağır bir kontrol altına alınması bekleniyor. Yüksek teknolojisiyle uçağın kontrolünü pilottan alacak derecede

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Anahtar Kelimeler:
Boeing Boeing 737 Max uçak

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