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    4. Boğazı jetski turuyla gezdiler! O anlar sosyal medyada viral olunca yorumlar gecikmedi: "Yaşıyorlar bu hayatı"

    Boğazı jetski turuyla gezdiler! O anlar sosyal medyada viral olunca yorumlar gecikmedi: "Yaşıyorlar bu hayatı"

    24.08.2024 14:54
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.08.2024 14:54
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    İstanbul Boğazı'nı jestskiyle gezen bir grup sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Boğazın eşsiz güzelliğini jetski turuyla çıkaran grubun görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

    Jetskiyle İstanbul Boğazı'nı gezen bir adam o anları kaydederek sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı.

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    Sabah saatlerinde başlayan turunu gece İstanbul Boğazı'nın ışıklandırıldığı anları göstererek bitiren adama sosyal medya kullanıcılarından adeta yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü jetski turunu imrenerek izlediklerini söyledi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yaşıyorlar bu hayatı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Vay be keyfe bak" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya İstanbul Boğazı Jet Ski
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