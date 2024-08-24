Boğazı jetski turuyla gezdiler! O anlar sosyal medyada viral olunca yorumlar gecikmedi: "Yaşıyorlar bu hayatı"

Jetskiyle İstanbul Boğazı'nı gezen bir adam o anları kaydederek sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı.

Sabah saatlerinde başlayan turunu gece İstanbul Boğazı'nın ışıklandırıldığı anları göstererek bitiren adama sosyal medya kullanıcılarından adeta yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü jetski turunu imrenerek izlediklerini söyledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yaşıyorlar bu hayatı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Vay be keyfe bak" yorumunu yaptı.