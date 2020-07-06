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Boğularak ölen minik kuzenler aynı tabuta konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 14:05 | Son Güncelleme

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalında boğulmuş olarak bulunan Yusuf Konaç (2) ve Ramazan Konaç (3) isimli kuzenlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aynı tabut içerisinde ailelerine teslim edildi.

Boğularak ölen minik kuzenler aynı tabuta konuldu

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde Mumcunun Çitliği köyünde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Yusuf Konaç (2) ve Ramazan Konaç (3) isimli kuzenler, sulama kanalında ölü olarak bulunmuştu. Adıyaman’dan tarım işçisi olarak Sivas’a gelen ailelerin çocukları olan ve kuzen oldukları öğrenilen çocukların oyun oynarken girdikleri sulama kanalında boğuldukları tahmin ediliyor.

Çocukların cenazeleri Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün ailelerine teslim edildi. İki küçük kuzen aynı tabuta konuldu. Kuzenleri hastane morgundan amcaları İsmail Konaç teslim aldı. Acılı amca yaptığı açıklamada, “Tarlada çalışıyorlardı. Annesi çocuklar için yemek yapmış. Çocukları bulamayınca aramaya başladılar. Su kanalında bulundular. Oyun oynarken düşmüşler” dedi.

Cenazelerin memleketleri Adıyaman Merkez ilçede toprağa verileceği öğrenildi.

İHA

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