Bolivya Silahlı Kuvvetleri, Anez'i geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı

Bolivya'da yayımlanan Pagine Siete gazetesinde yer alan habere göre, Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman, Bolivya Silahlı Kuvvetleri'nin, Senatör Jeanine Anez'i geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı. Açıklamada, "Tüm koşullar göz önüne alındığında ve yasal düzenlemelere uygun olarak emrinizdeyiz" ifadeleri yer aldı.

Anez daha önce kendini geçici devlet başkanı olarak ilan etmiş ve bir sonraki başkanlık seçimlerini en kısa sürede yapma sözü vermişti.

İstifa edip, kendisine iltica hakkı tanıyan Meksika'ya giden Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales ise Anez'in bu kararını kınadığını açıklamıştı.

Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'da gösteri ve şiddet olayları sürüyor.

Ülke basınındaki haberlere göre, başkent La Paz'ın yanı sıra birçok kent ve bölgede muhalifler ile Morales destekçilerince düzenlenen ve şiddet eylemlerine dönüşen gösterilerde toplam 39 kişi yaralandı.

Krizin ilk günlerinden itibaren muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestolarına ve Morales destekçilerinin gösterilerine sahne olan, bazen de taraflar arasında çatışmaların yaşandığı Cochabamba vilayetinin farklı bölgelerinde taraflar arasında gece boyu süren çatışmalarda, 3 kişi ateşli silahla yaralandı.