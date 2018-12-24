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Bolu'da midibüs kazası: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 09:38 | Son Güncelleme

Bolu'da, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanları taşıyan midibüsün refüje çarparak devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Bolu'da midibüs kazası: Yaralılar var

Bolu'da Şaban Vural S'nin kullandığı 14 KP 710 plakalı midibüs, D-100 kara yolu Gerede istikametinde Köroğlu Park mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Merve İlhan, Nihal Açıkgöz, Murat Gül, Murat Yöngün, İsmail Yıldız, Zuhal Çınar, Celal Akyüz, Gülten Çaba, Nihat Can Tuncer, Sündüz Üreten çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Midibüsün, olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor. (AA)

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Bolu Kaza midibüs

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