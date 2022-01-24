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Bolu tüneli açıldı mı? İşte açık ve kapalı olan yollar...

24.01.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olumsuz hava koşulları Türkiye'nin birçok ilinde etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok yerde trafik durma noktasına gelirken bazı yolların ulaşıma kapalı olduğu duyuruldu. Bolu Dağı tünelinin açılıp açılmadığı yolcular, sürücüler tarafından merak konusu oldu. Peki Bolu tüneli açıldı mı? İşte açık ve kapalı olan yollar...

Bolu tüneli açıldı mı? İşte açık ve kapalı olan yollar...

Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok yol kapanmışken Bolu dağı tünelindeki son durum araştırılıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, sosyal medyadan, hangi yolların kapalı hangi yolların açık olduğuna ilişkin güncel listeyi yayımladı. Ayrıca, Bolu Dağı geçişi'nin her iki istikamette tüm araçların trafiğine açıldığını duyurdu. İşte açık ve kapalı olan yollar...

Bolu tüneli açıldı mı? İşte açık ve kapalı olan yollar...

24 OCAK AÇIK VE KAPALI OLAN YOLLAR HANGİLERİ?

Karayolları Genel Müdürlüğü 24 Ocak 12.30 itibarıyla yolların güncel durumu ile ilgili bilgileri paylaştı. İşte 24 Ocak 2022 Pazartesi 12.30 itibarıyla açık ve kapalı olan yollar...

İstanbul- Ankara arasında D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı.

Heyelan nedeniyle kapanan Antalya- Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi ulaşıma açıldı.

Konya-Antalya Yolu (Alacabel Mevkii) trafiğe açıldı.

Bursa-Karacabey Yolu TIR trafiğine kapatıldı.

Kayseri-Malatya Yolu ulaşıma kapatıldı.

Pınarbaşı-Gürün yolu TIR hariç araç trafiğine açılmıştır.

Şarkışla-Pınarbaşı yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Sivas-Erzincan yolu TIR hariç ulaşıma açılmıştır.

Zara-Refahiye yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Kahramanmaraş-Göksun yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.

Kangal-Divriği-Arapgir ile Kangal-Gürün yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Bolu tüneli açıldı mı? İşte açık ve kapalı olan yollar...

Aksaray-Nevşehir Yolu ulaşıma kapatıldı.

Taşkent-Sarıveliler yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Akşehir-Isparta yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Akçakoca-Düzce yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine kapatıldı.

Kağızman-Ağrı yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Diyarbakır-Siverek yolu ulaşıma kapatıldı.

Diyarbakır-Bingöl yolu ulaşıma kapatıldı.

Kangal-Gürün Yolu ulaşıma açıldı.

Elazığ-Diyarbakır yolu ulaşıma kapatıldı.

Diyarbakır-Adıyaman Yolu ulaşıma kapatıldı.

Kırıkkale-Kırşehir yolu çift yönlü olarak TIR trafiğine kapatılmıştır.


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