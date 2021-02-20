Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Bombayı Twitter’da patlattı: Charlize Theron...

Bombayı Twitter’da patlattı: Charlize Theron...

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 20.02.2021 07:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bombayı Twitter’da patlattı: Charlize Theron...

Başarılı yönetmen Paul Feig, Netflix’te yayınlanacak olan yeni filmi için iki isimle anlaştı. Haberi Twitter hesabından duyuran Paul Feig, yeni filminin oyuncu kadrosuna Charlize Theron ve Kerry Washington’ı kattı.

Paul Feig yeni filmi için Charlize Theron ve Kerry Washington’la anlaştı. Netflix’te yayınlanacak olan filmin adı The School for Good and Evil olarak açıklandı. Soman Chainani'nin genç yetişkin fantastik romanından uyarlanan hikaye, yakın arkadaşlar Sophie ve Agatha'nın İyilik ve Kötülük Okulu'na kaçırılmalarını anlatıyor. İkilinin servetleri tersine döndükten sonra, eve dönmeye çalışırlarken arkadaşlıkları da ciddi bir sınavdan geçiyor.

school

THE SCHOOL FOR GOOD AND EVIL HAKKINDA

Washington, Profesör Dovey'i canlandırıyor ve Theron, gizemli eğitim evinde görülen iki figürden diğeri olan Leydi Lesso'yu canlandırıyor. Feig, oyuncu kadrosuyla ilgili haberleri duyurmak için cuma günü Twitter'da "Hangi okula başvurduğumu biliyorum. Charlize Theron ve Kerry Washington'u İyilik ve Kötülük Okulu'na davet etmekten dolayı büyük heyecan duydum! Herkes okula hazırlansın!" dedi.

Dwayne Johnson’la başrolü paylaşacak!Dwayne Johnson’la başrolü paylaşacak!

Filmin 2022'de Netflix'te yayınlanması planlanıyor. Daha önce, Sophia Anne Caruso'nun Sophia'yı, Sofia Wylie'ın ise Agatha'yı canlandıracağı açıklanmıştı.

"The School for Good and Evil" ilk olarak Universal'da kuruldu, daha sonra Netflix 2020'de haklarını satın aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Nejat İşler, 'en iyi erkek oyuncu' seçildiNejat İşler, 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Koronavirüs'ün uğramadığı yerler!Koronavirüs'ün uğramadığı yerler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Türkiye’de en çok para kazanan 10 YouTuber

Türkiye’de en çok para kazanan 10 YouTuber

Kırmızı Oda Nazlı’nın gerçek hikayesi şaşırttı!

Kırmızı Oda Nazlı’nın gerçek hikayesi şaşırttı!

Kim der 56 yaşında... Durmak nedir bilmiyor

Kim der 56 yaşında... Durmak nedir bilmiyor

Gelen haberler çok kötü

Gelen haberler çok kötü

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Sessiz sedasız değiştirdiler

Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Sessiz sedasız değiştirdiler

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bombalamaya devam ediyor: 'Daha iyisi olamazdı'

Bombalamaya devam ediyor: 'Daha iyisi olamazdı'

Tek paylaşımları servet değerinde! Kazançları dudak uçuklattı

Tek paylaşımları servet değerinde! Kazançları dudak uçuklattı

Dünyanın göbek deliği! Elmas ve yakutlarla dolu Mirny Çukuru

Dünyanın göbek deliği! Elmas ve yakutlarla dolu Mirny Çukuru

Diğer Haberler

Nejat İşler, 'en iyi erkek oyuncu' seçildi

Nejat İşler, 'en iyi erkek oyuncu' seçildi

Paddington'ın maceraları devam ediyor

Paddington'ın maceraları devam ediyor

Jamie Dornan, o sahnede çok zorlanmış! 'Ne yaparsam yapayım...'

O sahnede çok zorlanmış! 'Ne yaparsam yapayım...'

Dwayne Johnson’la başrolü paylaşacak!

Dwayne Johnson’la başrolü paylaşacak!

Emma Stone niyeti bozdu! Cruella filminden dikkat çeken fragman

Emma Stone niyeti bozdu!

King Arthur hakkında öyle bir imada bulundu ki...

King Arthur hakkında öyle bir imada bulundu ki...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.