Bombayı Twitter’da patlattı: Charlize Theron...

Paul Feig yeni filmi için Charlize Theron ve Kerry Washington’la anlaştı. Netflix’te yayınlanacak olan filmin adı The School for Good and Evil olarak açıklandı. Soman Chainani'nin genç yetişkin fantastik romanından uyarlanan hikaye, yakın arkadaşlar Sophie ve Agatha'nın İyilik ve Kötülük Okulu'na kaçırılmalarını anlatıyor. İkilinin servetleri tersine döndükten sonra, eve dönmeye çalışırlarken arkadaşlıkları da ciddi bir sınavdan geçiyor.

THE SCHOOL FOR GOOD AND EVIL HAKKINDA

Washington, Profesör Dovey'i canlandırıyor ve Theron, gizemli eğitim evinde görülen iki figürden diğeri olan Leydi Lesso'yu canlandırıyor. Feig, oyuncu kadrosuyla ilgili haberleri duyurmak için cuma günü Twitter'da "Hangi okula başvurduğumu biliyorum. Charlize Theron ve Kerry Washington'u İyilik ve Kötülük Okulu'na davet etmekten dolayı büyük heyecan duydum! Herkes okula hazırlansın!" dedi.

Filmin 2022'de Netflix'te yayınlanması planlanıyor. Daha önce, Sophia Anne Caruso'nun Sophia'yı, Sofia Wylie'ın ise Agatha'yı canlandıracağı açıklanmıştı.

"The School for Good and Evil" ilk olarak Universal'da kuruldu, daha sonra Netflix 2020'de haklarını satın aldı.