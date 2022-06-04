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“Book Club 2” filminin çekimleri başladı! Serinin devamı geliyor

04.06.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yapımı eğlenceli "Book Club" filminin devamı olan "Book Club 2 - The Next Chapter"ın çekimleri İtalya'da başladı. Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen ve Mary Steenburgen devam filmi için bir araya geldi.

“Book Club 2” filminin çekimleri başladı! Serinin devamı geliyor

"Book Club 2 - The Next Chapter"ın yönetmen koltuğunda, ilk filmi de yöneten Bill Holderman oturuyor. Filmin senaryosu da yine Bill Holderman ve Erin Simms ikilisi tarafından kaleme alındı. Serinin ilk filminde Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen ve Mary Steenburgen, "Fifty Shades of Grey" kitabını okuduktan sonra romantik uyanışlar ve maceralar yaşayan arkadaşları canlandırıyorlardı. Serinin devamında ise bu çılgın dörtlü arkadaş grubu maceralarına İtalya’da devam edecek.

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