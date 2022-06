“Book Club 2” filminin çekimleri başladı! Serinin devamı geliyor

"Book Club 2 - The Next Chapter"ın yönetmen koltuğunda, ilk filmi de yöneten Bill Holderman oturuyor. Filmin senaryosu da yine Bill Holderman ve Erin Simms ikilisi tarafından kaleme alındı. Serinin ilk filminde Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen ve Mary Steenburgen, "Fifty Shades of Grey" kitabını okuduktan sonra romantik uyanışlar ve maceralar yaşayan arkadaşları canlandırıyorlardı. Serinin devamında ise bu çılgın dörtlü arkadaş grubu maceralarına İtalya’da devam edecek.