Boşuna para vermeyin! Evde doğal bulaşık makinesi deterjanı yapmak için...

Süpermarketlerde doğal içerikli ürünlere ulaşmak zor değil ama son zamanlarda içimize sinen, doğallığından tamamen emin olduğumuz ürünler kullanmak. Çünkü doğal içerikli ürünler maliyet açısından uzun vadede bütçemizi zorladığı gibi güvenimizi de tam anlamı ile kazanamıyor. Sirke, karbonat, çamaşır sodası, boraks gibi ürünler ile birlikte çeşitli esansiyel yağlar katarak hazırlayabileceğimiz birçok tarif var. Doğallık ve temizlik dendiğinde gönülleri fetheden boraks ile jel, toz ve tablet formlarında hazırlayabileceğimiz tarifler şu şekilde...

JEL BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI NASIL YAPILIR?

1.5 su bardağı sıcak su

1 su bardağı çamaşır sodası veya jarbonat

1.5 su bardağı boraks

1 su bardağı kaya tuzu

10 damla portakal kabuğu yağı

Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve oda sıcaklığında 24 saat bekletin.

TABLET BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI NASIL YAPILIR?

3 su bardağı sıcak su

2 su bardağı çamaşır sodası

2 su bardağı boraks

2 su bardağı kaya tuzu

Karışımı ıslatacak kadar sirke veya limon suyu

Hazırladığınız karışımı buz kalıplarına doldurun ve 24 saat kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra tablet bulaşık makinesi deterjanınız hazır.