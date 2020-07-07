Boşuna para vermeyin! Evde doğal bulaşık makinesi deterjanı yapmak için...

Süpermarketlerde doğal içerikli ürünlere ulaşmak zor değil ama son zamanlarda içimize sinen, doğallığından tamamen emin olduğumuz ürünler kullanmak. Çünkü doğal içerikli ürünler maliyet açısından uzun vadede bütçemizi zorladığı gibi güvenimizi de tam anlamı ile kazanamıyor. Sirke, karbonat, çamaşır sodası, boraks gibi ürünler ile birlikte çeşitli esansiyel yağlar katarak hazırlayabileceğimiz birçok tarif var. Doğallık ve temizlik dendiğinde gönülleri fetheden boraks ile jel, toz ve tablet formlarında hazırlayabileceğimiz tarifler şu şekilde...
JEL BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI NASIL YAPILIR?
1.5 su bardağı sıcak su
1 su bardağı çamaşır sodası veya jarbonat
1.5 su bardağı boraks
1 su bardağı kaya tuzu
10 damla portakal kabuğu yağı
Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve oda sıcaklığında 24 saat bekletin.
TABLET BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI NASIL YAPILIR?
3 su bardağı sıcak su
2 su bardağı çamaşır sodası
2 su bardağı boraks
2 su bardağı kaya tuzu
Karışımı ıslatacak kadar sirke veya limon suyu
Hazırladığınız karışımı buz kalıplarına doldurun ve 24 saat kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra tablet bulaşık makinesi deterjanınız hazır.
TOZ BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI NASIL YAPILIR?
3 yemek kaşığı karbonat
3 yemek kaşığı boraks
3 yemek kaşığı çamaşır sodası
1 yemek kaşığı limon tuzu
10 damla esansiyel yağ
Yağ seçimi tamamen zevkinize kalmış. İstediğiniz herhangi bir yağ ile harika kokulu toz bulaşık makinesi deterjanınızı hazırlayıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca bulaşıklarınızın daha parlak olması için yine doğal bir ürün arayışında iseniz parlatıcı gözüne damlatacağınız sirke harikalar yaratacaktır. Boraks bulamayanlar ve sadece evdeki malzemeler ile doğal deterjan hazırlamak isteyenler için de çözümler var elbette. Gayet kolay erişebileceğiniz ürünler ile doğal bulaşık makinesi deterjanı nasıl yapılır derseniz buyurun;
1 su bardağı karbonat
1 su bardağı çamaşır sodası
1 yemek kaşığı ezilmiş limon tuzu
1 yemek kaşığı kaya tuzu
1 damla limon yağı veya portakal kabuğu yağı
Tüm malzemeleri karıştırın. Her yıkamada bulaşık makinenizin deterjan bölümüne bir tatlı kaşığı doğal karışım eklemeniz yeterli olacaktır. Günümüzde doğaya ve doğala dönüşün hız kazandığı aşikar. Artan kanser oranları da kimyasalların bize verdiği zararın görünen yüzü. Bu sebeple sadece doğal beslenme değil doğal temizlik ürünleri de hayatımızın kalanında bize eşlik etmeye devam edecek gibi görünüyor.
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