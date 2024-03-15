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    4. Böyle ticaret görülmedi! Düğün ve balayı masraflarını karşılamak için kullanılmış banyo suyunu satıyor... "Unutulmaz olmasını istiyorum"

    Böyle ticaret görülmedi! Düğün ve balayı masraflarını karşılamak için kullanılmış banyo suyunu satıyor... "Unutulmaz olmasını istiyorum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.03.2024 11:02
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    Hayallerindeki düğün ve balayını finanse etmek için büyük bir çaba gösteren sosyal medya fenomeni Amanda Leon herkesi şaşkına çeviren bir yönteme başvurdu. Fenomen isim unutulmaz düğün ve balayı için banyo yaptığı suyunu kavanozlara koyarak satmaya başladı. Leon kavanoz başına 31 sterlin (yaklaşık 1.272 TL) para kazanıyor.

    21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Amanda Leon düğün ve balayı masraflarını çıkartmak için kullanılmış küvet suyunu kavanozlara koyarak satmaya başladı. Dört gün içinde ürünlerinin fark edilerek satılmaya başlandığını ifade eden Leon, parayı kendisine ve isimsiz nişanlısına evlenirken inanılmaz bir deneyim sağlamak için kullanmayı planladığını söyledi.

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    Düğün ve balayı planları için yeni bir finansal kaynak olarak küvet suyu satışını bulduğunu belirten Leon, "Düğünümün ve balayının unutulmaz olmasını istiyorum, bu yüzden yaratıcı olmaya ve alışılmadık bir şekilde para toplamaya karar verdim" dedi.

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    Suyu hayranlara satan Amanda, suyun içme amaçlı olmadığını açıkça belirterek nişanlısının kendisini ticari hareketi konusunda desteklediğini söyleyerek, "O benim en büyük destekçim! Hatta satmam için şişelememe bile yardım ediyor. Bu kadar değerli olacağını hiç düşünmemiştim" diye konuştu.

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    sosyal medya fenomen
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