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    4. Böylesi anca filmlerde oldu! Bangonun üzerindeki kutuları koklamak isteyen meraklı köpek ocağı yakıp evde yangın çıkardı

    Böylesi anca filmlerde oldu! Bangonun üzerindeki kutuları koklamak isteyen meraklı köpek ocağı yakıp evde yangın çıkardı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.07.2024 14:11
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde ilginç bir olay yaşandı. Sahiplerinin evde uyuduğu sırada bangonun üzerindeki kutuları koklamak için hareketlenen köpek yanlışlıkla ocağı açınca evde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri gelirken evin içinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri yangının çıkış nedenini gözler önüne serdi.

    Böylesi anca filmlerde oldu! Bangonun üzerindeki kutuları koklamak isteyen meraklı köpek ocağı yakıp evde yangın çıkardı

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde meraklı bir köpek yavrusu evde bırakılan kutuları koklarken yanlışlıkla ocağı açtı. Ev sahibi alarmın etkinleşmesi üzerine kimsenin ciddi şekilde yaralanmasından önce yangını söndürmeyi başardı. Colorado Springs itfaiyecileri kısa süre sonra aileye yardım etmek ve yangının nedenini araştırmak için eve geldi.

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    Mutfaktan içeri giren ev güvenlik kamerası görüntülerini izleyenler, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Ailenin köpeğinin kutuları koklamak için arka ayakları üzerine kalktığını ve saniyeler sonra ocaktan alevler yükseldiğini gördüler. İtfaiye tarafından yayınlanan videoda, yavru köpeğin yanlışlıkla ocaklardan birinin düğmesine bastığı ve bunun sonucunda mutfaktan çıkan köpeğin içindeki kutuların hızla alev aldığı görülüyor.

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    Yangını söndüren erkek ev sahibi duman soluması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, başka hiçbir insanın veya evcil hayvanın yaralanmadığını söyledi. Ancak bu tuhaf kaza sonucu çıkan yangın, evlerine büyük zarar vererek onları evsiz bıraktı.

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