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Böylesi daha önce ne görüldü ne de duyuldu! Yüksek gerilim direğinde "direk dansı" yapan kadın 800 haneyi etkiledi: Anbean kaydedildi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.11.2024 10:49
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ABD'de bir kadın, yüksek gerilim direğinin üzerine çıkıp tehlikeli hareketler yaparak nadir görülen bir elektrik kesintisine neden oldu. Elektrik santraline gizlice giren kadının davranışları birçok kişiyi şaşırttı. Polisi kadının ikna ederek elektrik direğinden indirmesi 2 saatten fazla sürdü.

Böylesi daha önce ne görüldü ne de duyuldu! Yüksek gerilim direğinde "direk dansı" yapan kadın 800 haneyi etkiledi: Anbean kaydedildi

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinin Salt Lake City bölgesinde ismi açıklanmayan bir kadın yerel bir yüksek gerilim elektrik santraline gizlice girdi. Karşısına çıkan elektrik direklerinden birine tırmanan kadın tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Kadının elektrik telini bile sallaması görgü tanıklarını şok etti.

800 HANENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

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kadın için, elektrik çarpması veya kaza geçirme riskiyle ilgili endişeler nedeniyle Rocky Mountain Elektrik Şirketi, onun güvenliğini sağlamak için elektriği acilen kesmeye karar verdi. Ancak bu eylem bölgede yaklaşık 800 hanenin elektrik kesintisine uğramasına neden oldu.

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Amerikan basınında çıkan haberlere göre görgü tanıkları, kadının siyah gömlek ve kırmızı etek giydiğini ve sürekli yüksek sesle çığlık atarken akli dengesi yerinde olmayan bir görünüm sergilediğini anlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kadını güvenli bir yere götürmesi için ikna etti. Bu olay sosyal ağlarda hızla yayıldı ve birçok kişinin dikkatini çekti.

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