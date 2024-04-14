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  4. Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Elazığ'da 3 kişi cin çarpması iddiasıyla toplum sağlığı merkezi başvurdu, ekipler sevk edildi

Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Elazığ'da 3 kişi cin çarpması iddiasıyla toplum sağlığı merkezi başvurdu, ekipler sevk edildi

14.04.2024 22:33
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Elazığ'da bugüne kadar görülmemiş bir olay yaşandı. 3 kişi, cin çarpması iddiasıyla toplum sağlığı merkezine başvurdu. Sağlık ve güvelik ekiplerini sevk edildiği merkez bir de hoca geldi. Sürekli zıplayan şahıslar, hastaneye gitmeyi reddederken hocanın okuduğu duayla düzeldiklerini belirtti.

Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Elazığ'da 3 kişi cin çarpması iddiasıyla toplum sağlığı merkezi başvurdu, ekipler sevk edildi

İlginç olay Sivrice ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, 3 kişi ‘Bizi cin çarptı’ diyerek Sivrice Toplum Sağlığı Merkezi'ne başvurdu. Sürekli zıplayan ve farklı hareketlerde bulunan şahıslar, sağlık görevlileri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

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EKİPLERLE BİRLİKTE HOCA DA GELDİ

Merkeze 3 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, aynı zamanda bir de hoca geldi.

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HOCA DUA OKUDU, HASTANEYE GİTMEYİ REDDETTİLER

Hocanın dualar okuduğu olayda düzeldiklerini belirten şahıslar, Elazığ’daki hastanelere sevk edilmeyi redderek merkezden ayrıldı.

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EKİPLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Benzeri görülmeyen olayda ekipler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ cin çarpması
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