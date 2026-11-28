İstanbul'da mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonundan itibaren düşüşe geçecek. İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminleri doğrultusunda 29 Kasım Pazar gününden itibaren kentin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu.
Valilik açıklamasına göre Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar pazartesi günü belirgin şekilde azalacak.
Kent genelinde yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.
Kuzey yönlerden esecek rüzgarın saatte 40-60 kilometre hıza ulaşması, yer yer ise 70 kilometre hızla fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.
Valiliğin paylaştığı tahminlere göre İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen sıcaklık değerleri şöyle:
Ani sıcaklık düşüşüyle birlikte özellikle kentin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği belirtildi. Valilik, vatandaşları ulaşımda yaşanabilecek aksamalara ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
AKOM da İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünün cumartesi gecesinden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini açıkladı.
Açıklamada, mevcut durumda 16-18 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının 8-10 derece birden düşerek kış değerlerine gerilemesinin beklendiği ifade edildi.
Soğuk hava dalgasının bölgede 7-10 gün boyunca etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Bu süreçte kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman fırtına şiddetine ulaşabileceği, hızının saatte 40-75 kilometre arasında değişebileceği bildirildi.
İstanbul'da önümüzdeki günlerde sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağışların da etkili olması bekleniyor.