İstanbul'da mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonundan itibaren düşüşe geçecek. İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminleri doğrultusunda 29 Kasım Pazar gününden itibaren kentin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu.

PAZARTESİ GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Valilik açıklamasına göre Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar pazartesi günü belirgin şekilde azalacak.

YÜKSEK KESİMLER İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Kent genelinde yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

Kuzey yönlerden esecek rüzgarın saatte 40-60 kilometre hıza ulaşması, yer yer ise 70 kilometre hızla fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 3 DERECEYE İNECEK

Valiliğin paylaştığı tahminlere göre İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen sıcaklık değerleri şöyle:

29 Kasım Pazar: 9-10 derece

30 Kasım Pazartesi: 4-5 derece

1 Aralık Salı: 3-6 derece

2 Aralık Çarşamba: 3-5 derece

BUZLANMA VE DON UYARISI

Ani sıcaklık düşüşüyle birlikte özellikle kentin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği belirtildi. Valilik, vatandaşları ulaşımda yaşanabilecek aksamalara ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

AKOM'DAN 7-10 GÜNLÜK SOĞUK HAVA UYARISI

AKOM da İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünün cumartesi gecesinden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini açıkladı.

Açıklamada, mevcut durumda 16-18 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının 8-10 derece birden düşerek kış değerlerine gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

Soğuk hava dalgasının bölgede 7-10 gün boyunca etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Bu süreçte kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman fırtına şiddetine ulaşabileceği, hızının saatte 40-75 kilometre arasında değişebileceği bildirildi.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağışların da etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır