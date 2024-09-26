Boyunlarına ve başlarına sürüyorlarmış! Tam 3 bin 600 yıllık gizem... Yıllar önce keşfedilse de sırrını şimdi çözebildiler

MYNET|DIŞ HABERLER MÖ 2000 civarında Çin mezarlığındaki mumyalarından birinin boyun ve baş bölgesindeki beyaz maddenin incelemesi sonucunda DNA ipliği başarıyla çıkartılarak dünyanın en eski peynirine ulaşıldı. Araştırmaya göre elde edilen peynir, kefir peyniriydi. Cell dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, kefir peyniri olduğu anlaşılan süt ürünü tarihi 3.300 ila 3.600 yıl öncesine uzanıyor.

Mumyaların boyun ve baş bölgesinde dağılmış halde bulunan peynir ilk olarak yirmi yıl önce gözlemlenmiş olsa da yakın zamanda maddenin peynir olduğu doğrulanabildi.

Araştırmacı Qiaomei Fu, "Peynir gibi gıda maddelerinin binlerce yıl boyunca saklanması son derece zor, dolayısıyla bunu nadir ve değerli bir fırsat haline getiriyor. Antik peyniri ayrıntılı bir şekilde incelemek o döneme dair bize pek çok bilgi sunacak" dedi.

"BU SADECE BİR BAŞLANGIÇ"

Bölge halkının mutfak tercihlerini öğrendikten sonra üç farklı mezardan hem inek hem de keçi DNA'sı içerdiği bulunan mitokondriyal özüt çıkarıldı. Yunanistan ve Orta Doğu'daki geleneklerin aksine, farklı hayvan sütleri peynirlerin kullanıldığı sonucuna varıldı. Ayrıca, günümüz kefir taneleriyle uyumlu mantar bakterilerinin varlığı da bulundu ve bu da ekibin kefirin kökenini bulmasına olanak tanıdı.

Günümüzde peynir yapımında kullanılan Lactobacillus bakterisinin evrimsel sürecine ilişkin bilgi sahibi olabilecekleri bir araştırmaya başladıklarını ifade eden Fu, "Bu, bir bakterinin son 3.000 yılda nasıl evrimleştiğini gözlemlememizi sağlayan benzeri görülmemiş bir çalışma. Dahası, süt ürünlerini inceleyerek, antik insan yaşamı ve dünyayla etkileşimleri hakkında daha net bir resim elde ettik. Bu sadece bir başlangıç ​​ve bu teknolojiyle daha önce bilinmeyen diğer eserleri keşfetmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.