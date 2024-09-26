Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Boyunlarına ve başlarına sürüyorlarmış! Tam 3 bin 600 yıllık gizem... Yıllar önce keşfedilse de sırrını şimdi çözebildiler

Boyunlarına ve başlarına sürüyorlarmış! Tam 3 bin 600 yıllık gizem... Yıllar önce keşfedilse de sırrını şimdi çözebildiler

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.09.2024 16:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in kuzeybatısındaki Xiaohe halkının mumyalarının boynunda ve başlarında bulunan gizemli beyaz maddenin dünyanın bilinen en eski peyniri olduğu ortaya çıktı. Öyle ki peynir 3 bin 600 yıllık... Bilim insanları dünyanın en eski peyniri olduğuna inandıkları maddeyi mumyalara yaptıkları incelemelerin sonucunda buldu.

Boyunlarına ve başlarına sürüyorlarmış! Tam 3 bin 600 yıllık gizem... Yıllar önce keşfedilse de sırrını şimdi çözebildiler

MYNET|DIŞ HABERLER MÖ 2000 civarında Çin mezarlığındaki mumyalarından birinin boyun ve baş bölgesindeki beyaz maddenin incelemesi sonucunda DNA ipliği başarıyla çıkartılarak dünyanın en eski peynirine ulaşıldı. Araştırmaya göre elde edilen peynir, kefir peyniriydi. Cell dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, kefir peyniri olduğu anlaşılan süt ürünü tarihi 3.300 ila 3.600 yıl öncesine uzanıyor.
Mumyaların boyun ve baş bölgesinde dağılmış halde bulunan peynir ilk olarak yirmi yıl önce gözlemlenmiş olsa da yakın zamanda maddenin peynir olduğu doğrulanabildi.

2

Araştırmacı Qiaomei Fu, "Peynir gibi gıda maddelerinin binlerce yıl boyunca saklanması son derece zor, dolayısıyla bunu nadir ve değerli bir fırsat haline getiriyor. Antik peyniri ayrıntılı bir şekilde incelemek o döneme dair bize pek çok bilgi sunacak" dedi.

"BU SADECE BİR BAŞLANGIÇ"

3

Bölge halkının mutfak tercihlerini öğrendikten sonra üç farklı mezardan hem inek hem de keçi DNA'sı içerdiği bulunan mitokondriyal özüt çıkarıldı. Yunanistan ve Orta Doğu'daki geleneklerin aksine, farklı hayvan sütleri peynirlerin kullanıldığı sonucuna varıldı. Ayrıca, günümüz kefir taneleriyle uyumlu mantar bakterilerinin varlığı da bulundu ve bu da ekibin kefirin kökenini bulmasına olanak tanıdı.

4

Günümüzde peynir yapımında kullanılan Lactobacillus bakterisinin evrimsel sürecine ilişkin bilgi sahibi olabilecekleri bir araştırmaya başladıklarını ifade eden Fu, "Bu, bir bakterinin son 3.000 yılda nasıl evrimleştiğini gözlemlememizi sağlayan benzeri görülmemiş bir çalışma. Dahası, süt ürünlerini inceleyerek, antik insan yaşamı ve dünyayla etkileşimleri hakkında daha net bir resim elde ettik. Bu sadece bir başlangıç ​​ve bu teknolojiyle daha önce bilinmeyen diğer eserleri keşfetmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Marketin ortasında frikik verdi! Kendisini izleyen adamı ifşaladı

Marketin ortasında frikik verdi! Kendisini izleyen adamı ifşaladı

 100 şirkete iş başvuru yaptı! Hepsinden reddedilince isyan etti

100 şirkete iş başvuru yaptı! Hepsinden reddedilince isyan etti

 "1 yılda milyon dolar ciro elde etmeyi başardım" dedi! Sosyal medya onu konuştu

"1 yılda milyon dolar ciro elde etmeyi başardım" dedi! Sosyal medya onu konuştu

 First Lady'nin cinsellik itirafı olay oldu! Dünya basını onu konuşuyor

First Lady'nin cinsellik itirafı olay oldu! Dünya basını onu konuşuyor

 İşten gelince evini tanıyamadı! Sevgilisinin sürprizi olay oldu

İşten gelince evini tanıyamadı! Sevgilisinin sürprizi olay oldu

 Kayınpederin gelinine verdiği cinsellik tavsiyesi olay oldu

Kayınpederin gelinine verdiği cinsellik tavsiyesi olay oldu

 Fenomenin olay hareketi! Kimseye aldırmadı

Fenomenin olay hareketi! Kimseye aldırmadı
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
peynir Mumya
En Çok Okunan Trend Haberler
Yazıklar olsun: Dini değerleri istismar etmekten bıkmıyorlar! Şehit kokusu adı altında parfüm üretip reklamını yaptılar

Yazıklar olsun: Dini değerleri istismar etmekten bıkmıyorlar! Şehit kokusu adı altında parfüm üretip reklamını yaptılar

İddia: Düğün görüntülerinden rahatsız oldu, inceleme başlatılmasını istedi

İddia: Düğün görüntülerinden rahatsız oldu, inceleme başlatılmasını istedi

Damatla karşılıklı göbek attı! "Kafası karıştı"

Damatla karşılıklı göbek attı! "Kafası karıştı"

Bir ayda 700'den fazla yumurta yedi! Sonuçlar onu bile şaşırttı

Bir ayda 700'den fazla yumurta yedi! Sonuçlar onu bile şaşırttı

Bakıcısının odasına gizli kamera yerleştirdi! Yüzlerce çıplak fotoğraf...

Bakıcısının odasına gizli kamera yerleştirdi! Yüzlerce çıplak fotoğraf...

Gelin ağlayıp yardım istedi! Kimse acımadı

Gelin ağlayıp yardım istedi! Kimse acımadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda birinci sırada! Camper'ın Wagon modeli indirimde

Çok satanlarda birinci sırada! Camper'ın Wagon modeli indirimde

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.