Brad Pitt ve Margot Robbie'li Babylon filmi şimdiden vizyon tarihini aldı

Oscar ödüllü La La Land, büyük beğeni toplayan Whiplash ve First Man filmlerini yaparak her projesinde heyecanı katlayan genç yönetmen Damien Chazelle’in Babylon filminin vizyon tarihi belli oldu. Babylon’un vizyon tarihi, bir yıl ertelemeyle 25 Aralık 2022 olarak belirlendi. Hollywood’da sesli filmlere geçilen dönemini anlatacak film, yönetmeni kadar başrol isimleriyle de dikkat çekiyor. Babylon’un açıklanan kadrosunda Brad Pitt, Margot Robbie, Li Jun Li gibi isimler boy gösterecek.

BABYLON HAKKINDA

Sinemaseverleri 1920’li yılların Hollywood atmosferine götürecek ve bu haliyle Quentin Tarantino’nun son filmi Once Upon a Time in Hollywood’u hatırlatan Babylon, dönemin ünlü sessiz sinema sanatçısı John Gilbert ve Hollywood’ın ilk “it girl’ü” Clara Bow‘un hikayelerine odaklanacak.