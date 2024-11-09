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Bu aile tablosunu bir gören bir daha baktı! Kocası, eski eşi ve eski eşinin sevgilisiyle böyle poz verdi... Sosyal medyada ikiye ayrıldı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
09.11.2024 11:29
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların arasında popüler olurken tartışmaları da beraberinde getirdi. Bir kadın kocasıyla beraber eski kocası ve eski kocasının kız arkadaşıyla yemek yedikleri anları paylaştı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Bu aile tablosunu bir gören bir daha baktı! Kocası, eski eşi ve eski eşinin sevgilisiyle böyle poz verdi... Sosyal medyada ikiye ayrıldı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntüler "Eski eşim ve kız arkadaşıyla ailece nasıl görüşüyoruz. Oynat bakalım" notuyla paylaşıldı. Görüntülerde bir kadının kocası ve çocuklarıyla birlikte eski eşi ve eski eşinin sevgilisiyle yemek yediği ifade edildi.

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O anlar sosyal medya kullanıcılarının arasında 'modernlik' tartışmasını da beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ebeveynlerin çocukları için bir araya gelmesini sağlıklı bulduklarını ifade ederken bazıları ise duruma tepki gösterdi.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "O kadar da değil. Tanışırsın ama beraber yemeğe gitmek fazla" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Normalleşmenin tanımı bu galiba" yorumunu yaptı.

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