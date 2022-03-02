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Bu belirtiler kalp yetmezliği hakkında uyarıcı!

02.03.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp yetmezliği, kalbin çeşitli nedenlerden kaynaklı zarar görmesi ve bu sebeple vücuda ihtiyacı olan kanı pompalayamaması durumunda ortaya çıkıyor. Kalp yetmezliği çok ciddi sorunlara yol açabiliyor. Kalp yetmezliğini önlemek için aşağıda yer alan belirtilere dikkat etmek ve düzenli olarak muayene olmak gerekiyor.

Bu belirtiler kalp yetmezliği hakkında uyarıcı!

Kalp yetmezliği, her kesimden her yaştan insanda görülebiliyor. Kalp yetmezliği, kalbin vücudun ihtiyacı olan kanı pompalayamamasından kaynaklanıyor. Kan pompalanmamasının nedeni ise genellikle damarlardaki darlıktan, kalp krizinden, kalp kası hastalığından (kardiyomiyopati), kalp çarpıntılarından ya da yüksek tansiyon gibi sorunlardan kaynaklanabiliyor. Kalp yetmezliği önceden belirti göstererek vücudu uyarıyor. Kalp sağlığı için bu uyarılara dikkat etmek ve düzenli olarak doktora gitmek gerekiyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener kalp yetmezliği hakkında bilgi verdi.

KALP YETMEZLİĞİNİN BELİRTİLERİ

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• Çabuk yorulma
• Nefes darlığı
• Kesik kesik nefes alma
• Uykudan nefes darlığıyla uyanma
• Göğüs ağrısı
• Çarpıntı
• Yüksek yastıkta yatma isteği
• Bacaklarda ve karında şişme

Bunlar kalp yetmezliğinin en önemli belirtileridir. Önce erken yorulmalar başlar, son aşamalarda ise yatarken nefes darlığı şikayetleri görülür. Biz kardiyoloji uzmanları için en önemli soru hastanın gece nefes darlığıyla uyanıp uyanmadığıdır. Bu sorunun cevabı bize hastalığın ileri aşamada olup olmadığını gösterir.

KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ

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Kalp yetmezliğinde nedene yönelik tedavi yapılır. Örneğin kalp yetmezliğinin nedeni kapaktan kaynaklanıyorsa kapaklar değiştirilir. Bazı hastalara kalp nakli gerekebilir. Böyle bir durumda nakil ameliyatı planlanır. Ancak her şeyden önce mutlaka tıbbi bir muayene uygulanır. İdrar söktürücü ilaçlarla mutlaka kalbin yükü azaltılmalıdır. Çünkü kalp yetmezliği hastalarının böbrek fonksiyonları bozulur. Bu yüzden de tuz tutulması olur. Tuz, suyu tutacağı için ödem oluşur, bu da ciddi şikayetlere yol açabilir.

KALP NAKLİ

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Kalp nakli, işinde uzman hekimlere kolay olsa da ihtiyacı karşılamak ülkemizde maalesef zor. Yıllık kalp nakli ihtiyacımız ortalama 250 civarındayken yapılan nakil sayısı 10-15 arasında. Yani en büyük sorun donör.

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